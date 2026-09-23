Dónde ver EN VIVO Kosovo vs. Irlanda por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Kosovo e Irlanda arrancan la Liga de Naciones el jueves 24 de septiembre con la idea de empezar sumando de entrada, sin margen para especular en la primera fecha.
Es el debut de ambos en el torneo y define quién toma la delantera desde el arranque del grupo. Un buen resultado acá pesa después en la tabla, aunque todavía falta mucho camino.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, ViX, Fubo Sports Network 3
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Kosovo llega con resultados mezclados: goleó 3-0 a Andorra de local en su último partido, pero antes había caído como visitante ante República Checa y también de local frente a Turquía. La diferencia entre jugar en casa y afuera parece marcarle el rendimiento.
Irlanda, en cambio, llega con una base más sólida. Viene de empatar 1-1 como visitante ante Canadá, pero antes había ganado dos seguidos de local, incluyendo un contundente 5-0 ante Granada. El equipo muestra que en su cancha se hace fuerte y eso puede pesar en la Liga de Naciones.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Andorra vs. Malta
|Jueves 24 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Liechtenstein vs. Lituania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Austria vs. Israel
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Alemania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Serbia vs. Grecia
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Gales
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Noruega vs. Dinamarca
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Armenia vs. Letonia
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Kosovo y Irlanda se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.