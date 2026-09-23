Dónde ver EN VIVO Kosovo vs. Irlanda por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Kosovo y Irlanda se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kosovo e Irlanda arrancan la Liga de Naciones el jueves 24 de septiembre con la idea de empezar sumando de entrada, sin margen para especular en la primera fecha.

Es el debut de ambos en el torneo y define quién toma la delantera desde el arranque del grupo. Un buen resultado acá pesa después en la tabla, aunque todavía falta mucho camino.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Kosovo llega con resultados mezclados: goleó 3-0 a Andorra de local en su último partido, pero antes había caído como visitante ante República Checa y también de local frente a Turquía. La diferencia entre jugar en casa y afuera parece marcarle el rendimiento.

Irlanda, en cambio, llega con una base más sólida. Viene de empatar 1-1 como visitante ante Canadá, pero antes había ganado dos seguidos de local, incluyendo un contundente 5-0 ante Granada. El equipo muestra que en su cancha se hace fuerte y eso puede pesar en la Liga de Naciones.

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Andorra vs. Malta Jueves 24 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Liechtenstein vs. Lituania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Austria vs. Israel Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Serbia vs. Grecia Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Gales Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Noruega vs. Dinamarca Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis