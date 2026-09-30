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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Irlanda vs. Austria por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Irlanda y Austria se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Ireland vs. Austria, Liga de Naciones
Ireland vs. Austria, Liga de Naciones

Austria llega como candidata firme y el jueves 1 de octubre tiene la chance de sacar más ventaja en la tabla ante una Irlanda que recién empieza a levantar cabeza.

Los tres puntos importan para meterse entre los mejores del grupo, y Austria ya tomó ritmo con dos triunfos en fila. Para Irlanda es una oportunidad de dar otro golpe después de un arranque irregular.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Irlanda viene de un triunfo contundente por 3-0 como visitante ante Israel, un resultado que le devolvió algo de confianza tras la derrota ante Kosovo. Con apenas dos partidos jugados y 3 puntos, el equipo todavía se está acomodando en la competencia y este cruce puede confirmar si aquel resultado fue un envión real o una excepción.

Austria, en cambio, llega arriba y sin sobresaltos: goleadas por 3-1 tanto a Kosovo como a Israel la ubican en zona alta con 6 puntos en dos fechas. El único traspié reciente fue una dura caída 0-3 ante España, pero desde entonces no perdió pisada y quiere sostener ese nivel en Irlanda.

El historial entre Irlanda y Austria

El historial entre ambos favorece claramente a Austria, que ganó 5 de los 10 enfrentamientos directos, contra 2 victorias de Irlanda y 3 empates. La diferencia de gol también es amplia: 22 a 10 a favor del equipo austríaco a lo largo de los años.

El duelo más reciente, en 2017, terminó 1-1, y antes de eso Irlanda se había quedado con un 1-0 en 2016. La historia reciente muestra más paridad que en el global, aunque el peso histórico sigue del lado austríaco.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
11/06/2017 Irlanda vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers
12/11/2016 Austria vs. Irlanda 0-1 UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2013 Austria vs. Irlanda 1-0 UEFA World Cup Qualifiers
26/03/2013 Irlanda vs. Austria 2-2 UEFA World Cup Qualifiers
06/09/1995 Austria vs. Irlanda 3-1 UEFA European Championship Qualifiers
11/06/1995 Irlanda vs. Austria 1-3 UEFA European Championship Qualifiers
10/10/1971 Austria vs. Irlanda 6-0 UEFA European Championship Qualifiers
30/05/1971 Irlanda vs. Austria 1-4 UEFA European Championship Qualifiers
12/10/1963 Irlanda vs. Austria 3-2 UEFA European Championship Qualifiers
24/09/1963 Austria vs. Irlanda 0-0 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6
2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6
3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6
4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6
6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6
7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6
8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6
11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4
12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4
13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4
14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4
16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4
18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4
19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3
21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3
22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3
23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3
25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3
29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3
30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2
31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2
32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1
35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1
40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1
41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1
42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1
43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1
44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1
45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1
46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0
49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0
50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0
52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0
54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Israel vs. Kosovo Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45
Grecia vs. Países Bajos Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45
Alemania vs. Serbia Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45
Gales vs. Noruega Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45
Dinamarca vs. Portugal Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45
Kazajistán vs. Moldavia Viernes 2 de octubre 08:00 11:00 16:00
Islas Feroe vs. Eslovaquia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45
Letonia vs. Montenegro Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45
Chipre vs. Armenia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45
Bosnia y Herzegovina vs. Suecia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45
Polonia vs. Rumania Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45
Ucrania vs. Irlanda del Norte Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45
Hungría vs. Georgia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45
Bélgica vs. Turquía Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45
Francia vs. Italia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45
Finlandia vs. Albania Sábado 3 de octubre 07:00 10:00 15:00
Islandia vs. Bulgaria Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00
Estonia vs. Luxemburgo Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00
Bielorrusia vs. San Marino Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00
Croacia vs. Inglaterra Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00
Suiza vs. Eslovenia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45
Macedonia del Norte vs. Escocia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45
España vs. República Checa Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Irlanda y Austria se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Irlanda suma 3 puntos en el torneo.
  • Austria suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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