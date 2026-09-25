Alineaciones de Islandia y Estonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Islandia vs. Estonia este sábado 26 de septiembre desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Islandia y Estonia
Islandia (4-3-3): Hakon Valdimarsson, Mikael Ellertsson, Hoerdur Magnusson, Logi Tómasson, Victor Palsson, Hákon Arnar Haraldsson, Isak Bergmann Johanneson, Brynjólfur Andersen Willumsson, Jon Dagur Thorsteinsson, Andri Gudjohnsen, Albert Gudmundsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
Estonia (4-2-3-1): Karl Hein, Michael Schjonning-Larsen, Karol Mets, Maerten Kuusk, Rasmus Peetson, Mattias Käit, Kevor Palumets, Markus Soomets, Martin Miller, Robi Saarma, Alex Tamm. DT: Jürgen Henn.
Suplentes de Islandia: Elias Rafn Olafsson, Daniel Leo Gretarsson, Arnor Sigurdsson, Aron Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, Isak Snaer Thorvaldsson, Kristall Máni Ingason, Orri Oskarsson, Bjarki Steinn Bjarkason, Mikael Anderson, Stefan Teitur Thordarson, Runar Runarsson.
Suplentes de Estonia: Maksim Paskotši, Henri Anier, Erko Tougjas, Tanel Tammik, Joseph Saliste, Patrik Kristal, Karel Mustmaa, Markus Poom, Karl Andre Vallner, Matvei Igonen, Mihkel Ainsalu, Sander Alamaa, Mattias Maennilaan, Frank Liivak, Joonas Tamm.
La previa de Islandia y Estonia: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 26 de septiembre
- Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España
- Historial: 7 cruces — Islandia ganó 3, Estonia ganó 1 y empataron 3
- Último antecedente: 08/01/2023: Islandia 1-1 Estonia
- Próximo partido de Islandia: vs. Luxemburgo, martes 29 de septiembre
- Próximo partido de Estonia: vs. Bulgaria, martes 29 de septiembre