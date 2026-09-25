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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Estonia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia y Estonia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Iceland vs. Estonia, Liga de Naciones
Iceland vs. Estonia, Liga de Naciones

Islandia se mide con Estonia este sábado 26 de septiembre en un compromiso de la Liga de Naciones que puede servir para cortar una racha adversa.

No hay una definición de grupo en juego, pero ambos equipos necesitan resultados para acomodarse en la competencia y llegar con confianza a los próximos compromisos.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 13:00 hs
  • Colombia: 11:00 hs
  • Perú: 11:00 hs
  • Chile: 13:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Islandia llega golpeada. En sus últimos tres partidos no pudo ganar: cayó 0-3 ante Argentina, perdió 0-1 con Japón y apenas rescató un empate 1-1 frente a Haití, todos como visitante. La confianza no está en su mejor momento y este partido en casa aparece como una chance para reencontrarse con el triunfo.

Estonia, en cambio, llega con el ánimo arriba después de ganarle a Lituania y a Islas Feroe por la mínima diferencia, ambos como local. Antes de esa racha había perdido 0-2 con Rwanda, pero los dos triunfos recientes le dan un impulso extra para viajar con otra actitud.

El historial entre Islandia y Estonia

El historial entre ambos tiene siete enfrentamientos y una ligera ventaja para Islandia, que ganó tres, perdió uno y empató en tres ocasiones. En materia de goles también manda el equipo local de este sábado, con 10 tantos a favor contra 4 de Estonia.

Los últimos cruces muestran una paridad marcada: en 2023 Islandia empató 1-1 con Estonia, y en 2019 el resultado fue 0-0. Antes de eso, en 2015, Estonia empató 1-1 como local, y en 2014 Islandia se impuso 1-0.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
08/01/2023 Islandia vs. Estonia 1-1 Friendlies
15/01/2019 Islandia vs. Estonia 0-0 Non-FIFA Friendlies
31/03/2015 Estonia vs. Islandia 1-1 Friendlies
04/06/2014 Islandia vs. Estonia 1-0 Friendlies
19/11/2002 Estonia vs. Islandia 2-0 Friendlies
23/04/1996 Estonia vs. Islandia 0-3 Friendlies
16/08/1994 Islandia vs. Estonia 4-0 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3
4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
6 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3
7 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3
8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1
9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1
10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0
11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0
16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Islandia y Estonia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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