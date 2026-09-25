Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Estonia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia se mide con Estonia este sábado 26 de septiembre en un compromiso de la Liga de Naciones que puede servir para cortar una racha adversa.
No hay una definición de grupo en juego, pero ambos equipos necesitan resultados para acomodarse en la competencia y llegar con confianza a los próximos compromisos.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 13:00 hs
- Colombia: 11:00 hs
- Perú: 11:00 hs
- Chile: 13:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Islandia llega golpeada. En sus últimos tres partidos no pudo ganar: cayó 0-3 ante Argentina, perdió 0-1 con Japón y apenas rescató un empate 1-1 frente a Haití, todos como visitante. La confianza no está en su mejor momento y este partido en casa aparece como una chance para reencontrarse con el triunfo.
Estonia, en cambio, llega con el ánimo arriba después de ganarle a Lituania y a Islas Feroe por la mínima diferencia, ambos como local. Antes de esa racha había perdido 0-2 con Rwanda, pero los dos triunfos recientes le dan un impulso extra para viajar con otra actitud.
El historial entre Islandia y Estonia
El historial entre ambos tiene siete enfrentamientos y una ligera ventaja para Islandia, que ganó tres, perdió uno y empató en tres ocasiones. En materia de goles también manda el equipo local de este sábado, con 10 tantos a favor contra 4 de Estonia.
Los últimos cruces muestran una paridad marcada: en 2023 Islandia empató 1-1 con Estonia, y en 2019 el resultado fue 0-0. Antes de eso, en 2015, Estonia empató 1-1 como local, y en 2014 Islandia se impuso 1-0.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/01/2023
|Islandia vs. Estonia
|1-1
|Friendlies
|15/01/2019
|Islandia vs. Estonia
|0-0
|Non-FIFA Friendlies
|31/03/2015
|Estonia vs. Islandia
|1-1
|Friendlies
|04/06/2014
|Islandia vs. Estonia
|1-0
|Friendlies
|19/11/2002
|Estonia vs. Islandia
|2-0
|Friendlies
|23/04/1996
|Estonia vs. Islandia
|0-3
|Friendlies
|16/08/1994
|Islandia vs. Estonia
|4-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|4
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|5
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|6
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|7
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|8
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|9
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|10
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|11
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|12
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|13
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|14
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|16
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Islandia y Estonia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.