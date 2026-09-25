Antonio Valencia se retiró y podría sumar dos títulos más con el Manchester United

Antonio Valencia podría ganar tres títulos más con el Manchester United tras una histórica sanción a otro de los grandes de Inglaterra.

Manchester City podría recibir una sanción que tendría un efecto inesperado para el fútbol ecuatoriano. El club inglés fue declarado culpable de varias infracciones de las normas financieras y el desenlace podría darle a Antonio Valencia dos títulos más con el Manchester United.

Entre las sanciones figuran la resta de ocho títulos de la Premier League que consiguió el club durante el período investigado. Las temporadas 2012-13 y 2016-17, campeonatos que actualmente aparecen en el palmarés del conjunto ciudadano y que fueron ganados por encima del Manchester United del ‘Toño’.

De concretarse esta medida, los títulos pasarían a manos del segundo clasificado, lo que significaría que Antonio Valencia sumaría dos Premier League más. El ecuatoriano fue jugador del Manchester United esos años, bajo el mando de Mourinho y Ferguson.

Además de la posible pérdida de títulos, entre las sanciones que se han mencionado aparecen cinco años sin poder realizar fichajes, una deducción de puntos, la expulsión de la Premier League y una multa económica multimillonaria.

La información sobre estas posibles consecuencias ha sido reportada por medios como The New York Times y David Ornstein ha mencionado distintos escenarios, pero todavía no existe una resolución definitiva que confirme que Manchester City perderá esos campeonatos.

Los títulos de Antonio Valencia con el Manchester United

Antonio Valencia ganó 9 títulos con Manchester United: 2 Premier League (2010/11 y 2012/13), 1 FA Cup (2015/16), 2 Copas de la Liga / EFL Cup (2009/10 y 2016/17), 3 Community Shield (2010, 2013 y 2016) y 1 UEFA Europa League (2016/17), consolidándose como uno de los ecuatorianos más exitosos en Europa.

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