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Alineaciones de Malta y Andorra por la Liga de Naciones: formaciones probables

Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Malta vs. Andorra, Liga de Naciones
Malta vs. Andorra, Liga de Naciones

Se viene Malta vs. Andorra este domingo 4 de octubre desde las 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Malta y Andorra

Malta viene de empatar 1-1 con Gibraltar y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

Andorra viene de empatar 0-0 con Gibraltar y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Malta y Andorra

Malta (4-2-3-1): Henry Bonello, Ryan Camenzuli, Enrico Pepe, Kurt Shaw, Juan Corbalan, Teddy Teuma, Alexander Satariano, Matthew Guillaumier, Irvin Cardona, Ilyas Chouaref, Joseph Mbong. DT: Emilio De Leo.

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Andorra (4-2-3-1): Iker Álvarez, Moisés San Nicolás, Ian Olivera, Max Llovera, Biel Borrà, Guillaume López, Pau Babot, Ot Remolins, Gerard Solà, Arón Rodrigo, Jordi Aláez. DT: Koldo Álvarez.

Suplentes de Malta: Jean Borg, Gabriel Mentz, Paul Mbong, Jake Grech, James Sissons, Andrea Zammit, Myles Beerman, Rashed Al-Tumi, Carlo Lonardelli, Brandon Paiber, Keyon Ewurum, Zach Muscat.

Suplentes de Andorra: Éric Izquierdo, Marc De Castro, Christian García, Francisco Pomares, Álex Martínez, Ricard Fernandez, Albert Rosas, Álex Ruíz, Jesus Rubio, Joel Guillén, Àlex Cornellà, Éric Vales Ramos.

La previa de Malta y Andorra: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 4 de octubre
  • Hora: 10:00 de México, 13:00 de Argentina, 18:00 de España
  • Historial: 7 cruces — Malta ganó 3, Andorra ganó 0 y empataron 4
  • Último antecedente: 24/09/2026: Andorra 1-2 Malta
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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