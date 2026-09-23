Alineaciones de Noruega y Dinamarca por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Noruega vs. Dinamarca este jueves 24 de septiembre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasá las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Noruega y Dinamarca
Noruega (4-3-3): Orjan Nyland, David Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Andreas Schjelderup, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.
Dinamarca (4-3-3): Mads Hermansen, Joakim Maehle, Joachim Andersen, Patrick Dorgu, Lucas Hogsberg, Mads Bidstrup, Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg, Mikkel Damsgaard, Rasmus Hojlund, Gustav Isaksen. DT: Brian Riemer.
Suplentes de Noruega: Fredrik Sjovold, Leo Ostigard, Jorgen Strand Larsen, Sander Tangvik, Egil Selvik, Fredrik Aursnes, Erik Botheim, Marcus Holmgren Pedersen, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Odin Luras Bjortuft, Oscar Bobb, Sondre Langas, Ole Didrik Blomberg.
Suplentes de Dinamarca: Victor Nelsson, Andreas Jungdal, Andreas Christensen, Adam Daghim, Albert Gronbaek, Kasper Dolberg, Oliver Provstgaard, Kasper Waarst Hogh, Rasmus Kristensen, Thomas Jorgensen, Victor Bak Jensen, Filip Jörgensen, Alexander Bah, Victor Mow Froholdt, Anton Gaaei, Mohamed Daramy.
La previa de Noruega y Dinamarca: todo lo que tenés que saber
- Día: jueves 24 de septiembre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Historial: 12 cruces — Noruega ganó 2, Dinamarca ganó 8 y empataron 2
- Último antecedente: 08/06/2024: Dinamarca 3-1 Noruega
- Próximo partido de Noruega: vs. Portugal, domingo 27 de septiembre
- Próximo partido de Dinamarca: vs. Gales, domingo 27 de septiembre