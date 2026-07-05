Mientras Carlo Ancelotti gana 10 millones en Brasil, el salario de Ståle Solbakken en Noruega

Conoce la enorme diferencia salarial entre los 10 millones que gana Carlo Ancelotti en Brasil y el modesto sueldo de Ståle Solbakken en Noruega.

Noruega dio un gran golpe de autoridad en los octavos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Brasil, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios de los entrenadores Carlo Ancelotti y Ståle Solbakken. ¡La diferencia es abismal!

Ancelotti llegó al Mundial 2026 como el entrenador mejor pagado de toda la Copa del Mundo. Sin embargo, no logró que Brasil encontrara regularidad, y los pequeños destellos de buen fútbol no fueron suficientes para eliminar a Noruega de Solbakken y compañía.

Con dos goles de Erling Haaland, Noruega venció 2-1 a Brasil en los octavos de final del Mundial y demostró que no necesita tener al técnico mejor pagado de la Copa Mundial FIFA 2026 para llegar a los cuartos de final. Ahora, la duda era qué tanto dinero de más gana Carlo Ancelotti respecto al salario Ståle Solbakken. La diferencia sorprende y mucho…

La abismal diferencia de salarios entre Carlo Ancelotti y Ståle Solbakken

Carlo Ancelotti y Ståle Solbakken. (Foto: Getty Images)

Según el portal ‘O Globo’, de Brasil, Carlo Ancelotti tiene un salario anual de 10 millones de dólares como entrenador de la selección brasileña. Esto quiere decir que gana 9.3 millones más de lo que cobra Ståle Solbakken, ya que la Federación Noruega de Fútbol reveló que el salario del DT noruego es de 6.3 millones de coronas danesas al año. Unos 639.248 dólares.

¿Quién tiene un contrato más largo, Ancelotti o Solbakken?

Luego de liderar la clasificación de Noruega a un Mundial después de 28 años sin hacerlo, y sin saber que iban a eliminar a Brasil, la Selección de Noruega renovó el contrato de Solbakken hasta la Eurocopa de 2028. Ancelotti no se quedó atrás y antes del inicio de la Copa del Mundo FIFA 2026 y renovó con Brasil hasta el Mundial 2030.

Publicidad

Encuesta¿En cuál fase Noruega eliminó a Brasil en el Mundial 2026? ¿En cuál fase Noruega eliminó a Brasil en el Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave