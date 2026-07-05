Noruega dio el batacazo contra Brasil y le dio otro golpe a la Selección de Ecuador en el Mundial

La Selección de Noruega se metió a cuartos de final del Mundial 2026 eliminando a Brasil y también le dio un golpe a la Selección de Ecuador.

Se dio el batacazo en los octavos de final del Mundial 2026, la Selección de Noruega enfrentó a Brasil y lo eliminó con un doblete de Haaland. En medio de la alegría europea, esto significó también un golpe a la Selección de Ecuador.

La Selección de Ecuador cayó un lugar más en el ranking FIFA tras la victoria de Noruega hasta el puesto 25. Antes de la jornada, Ecuador se encontraba en el puesto 24.

Noruega, liderado por Haaland, Odegaard y otros cracks en ascenso, escaló hasta el puesto 19. Antes de la fecha de hoy estaban en el puesto 31, muy por debajo de Ecuador.

La Selección de Ecuador tendrá que regresar al camino de la victoria si quiere volver a subir posiciones en el ranking de selecciones. El próximo partido de Ecuador sería en septiembre.

Ranking FIFA post victoria de Noruega.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.

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En resumen