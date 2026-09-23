Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Dinamarca por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Noruega abre su participación en la Liga de Naciones este jueves 24 de septiembre con la etiqueta de favorita, aunque el historial reciente contra Dinamarca no la acompaña.
Es la primera fecha del torneo y ninguno de los dos quiere arrancar cediendo terreno tan pronto. Un buen resultado acá marca el ritmo de lo que viene en el grupo.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Noruega llega golpeada por la caída 1-2 ante Inglaterra en su último amistoso, aunque antes de eso había mostrado solidez con triunfos de visitante frente a Brasil y Costa de Marfil. El equipo sabe generar peligro afuera de casa, algo que deberá confirmar ahora jugando en su propia cancha.
Dinamarca viene de ganarle 2-1 a Ucrania como local y de dos empates consecutivos, ante RD del Congo y República Checa, que dejan una imagen de equipo parejo pero con dificultades para cerrar partidos. Aun así, su historial ante Noruega le da un respaldo extra a la hora de salir a jugar este cruce.
El historial entre Noruega y Dinamarca
Los antecedentes son claramente favorables a Dinamarca, que ganó 8 de los 12 duelos disputados por 2 victorias de Noruega y 2 empates. La diferencia de gol también habla a las claras: 21 tantos daneses contra 11 noruegos. En el enfrentamiento más reciente, en 2024, Dinamarca volvió a imponerse por 3-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/06/2024
|Dinamarca vs. Noruega
|3-1
|Friendlies
|15/11/2013
|Dinamarca vs. Noruega
|2-1
|Friendlies
|06/09/2011
|Dinamarca vs. Noruega
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/03/2011
|Noruega vs. Dinamarca
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/06/2003
|Dinamarca vs. Noruega
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2002
|Noruega vs. Dinamarca
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/04/1998
|Dinamarca vs. Noruega
|0-2
|Friendlies
|01/06/1994
|Noruega vs. Dinamarca
|2-1
|Friendlies
|29/04/1992
|Dinamarca vs. Noruega
|1-0
|Friendlies
|06/06/1990
|Noruega vs. Dinamarca
|1-2
|Friendlies
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Andorra vs. Malta
|Jueves 24 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Liechtenstein vs. Lituania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kosovo vs. Irlanda
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Austria vs. Israel
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Alemania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Serbia vs. Grecia
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Gales
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Armenia vs. Letonia
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Noruega y Dinamarca se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.