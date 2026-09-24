Alineaciones de Polonia y Bosnia y Herzegovina por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Polonia vs. Bosnia y Herzegovina este viernes 25 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Polonia y Bosnia y Herzegovina
Polonia (3-5-2): Marcin Bulka, Jakub Kiwior, Przemyslaw Wisniewski, Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz, Sebastian Szymański, Piotr Zielinski, Nicola Zalewski, Matty Cash, Robert Lewandowski, Karol Swiderski. DT: Jan Urban.
Bosnia y Herzegovina (3-4-1-2): Nikola Vasilj, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Nikola Katić, Kerim Alajbegovic, Sead Kolašinac, Ivan Šunjić, Armin Gigović, Esmir Bajraktarević, Ermedin Demirović, Edin Džeko. DT: Sergej Barbarez.
Suplentes de Polonia: Adrian Benedyczak, Kamil Grabara, Tomasz Kedziora, Bartosz Slisz, Kacper Urbański, Mateusz Kochalski, Filip Rozga, Jakub Kaminski, Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek, Michal Skoras, Mateusz Żukowski, Przemyslaw Frankowski, Wiktor Nowak, Wojciech Mońka, Bartlomiej Dragowski, Marcel Regula, Slawomir Abramowicz.
Suplentes de Bosnia y Herzegovina: Amar Dedic, Nihad Mujakić, Nail Omerović, Zinedin Smajlović, Samed Baždar, Salko Hamzić, Ivan Bašić, Amar Memić, Martin Zlomislić, Haris Tabaković, Jovo Lukić, Ermin Mahmić.
La previa de Polonia y Bosnia y Herzegovina: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 25 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 5 cruces — Polonia ganó 4, Bosnia y Herzegovina ganó 0 y empataron 1
- Último antecedente: 14/10/2020: Polonia 3-0 Bosnia y Herzegovina
- Próximo partido de Polonia: vs. Suecia, lunes 28 de septiembre
- Próximo partido de Bosnia y Herzegovina: vs. Rumania, lunes 28 de septiembre