Dónde ver EN VIVO Polonia vs. Bosnia y Herzegovina por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Polonia se mide con Bosnia y Herzegovina este viernes 25 de septiembre en un cruce de la Liga de Naciones donde el favoritismo local es claro por historia reciente y por lo que mostró cada uno en sus últimos compromisos.
Ninguno de los dos llega en gran nivel, pero el partido sirve para cortar una racha floja y quedarse con un envión anímico antes de lo que viene en el certamen.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Polonia no gana hace tres presentaciones: rescató un empate 2-2 como local ante Nigeria, antes había caído 0-2 también de local frente a Ucrania y en marzo perdió 2-3 como visitante contra Suecia. La imagen no es la mejor, y necesita reencontrarse con el triunfo para no meterse en una crisis de resultados.
Bosnia y Herzegovina tampoco atraviesa su mejor momento. Llega de perder 0-2 como visitante ante Estados Unidos, aunque en el partido anterior había goleado 3-1 de local a Qatar. Antes de eso había sufrido una derrota abultada, 1-4, como visitante frente a Suiza. Los altibajos marcan su presente y este viernes buscará mostrar la cara que exhibió ante Qatar.
El historial entre Polonia y Bosnia y Herzegovina
El historial entre ambos es una ventaja clara para Polonia: de cinco enfrentamientos ganó cuatro, empató uno y nunca perdió ante Bosnia. La diferencia de gol también lo respalda, con 9 tantos a favor contra apenas 3 en contra. El antecedente más reciente, en 2020, terminó 3-0 para los polacos.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/10/2020
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|3-0
|UEFA Nations League
|07/09/2020
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|1-2
|UEFA Nations League
|16/12/2011
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|1-0
|Friendlies
|10/12/2010
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|2-2
|Friendlies
|15/12/2007
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|0-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Armenia vs. Letonia
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Lituania vs. Azerbaiyán
|Domingo 27 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Austria vs. Kosovo
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Serbia vs. Países Bajos
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Dinamarca vs. Gales
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Israel vs. Irlanda
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Alemania vs. Grecia
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Noruega vs. Portugal
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Polonia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.