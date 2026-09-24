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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Polonia vs. Bosnia y Herzegovina por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Polonia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Poland vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones
Poland vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones

Polonia se mide con Bosnia y Herzegovina este viernes 25 de septiembre en un cruce de la Liga de Naciones donde el favoritismo local es claro por historia reciente y por lo que mostró cada uno en sus últimos compromisos.

Ninguno de los dos llega en gran nivel, pero el partido sirve para cortar una racha floja y quedarse con un envión anímico antes de lo que viene en el certamen.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Polonia no gana hace tres presentaciones: rescató un empate 2-2 como local ante Nigeria, antes había caído 0-2 también de local frente a Ucrania y en marzo perdió 2-3 como visitante contra Suecia. La imagen no es la mejor, y necesita reencontrarse con el triunfo para no meterse en una crisis de resultados.

Bosnia y Herzegovina tampoco atraviesa su mejor momento. Llega de perder 0-2 como visitante ante Estados Unidos, aunque en el partido anterior había goleado 3-1 de local a Qatar. Antes de eso había sufrido una derrota abultada, 1-4, como visitante frente a Suiza. Los altibajos marcan su presente y este viernes buscará mostrar la cara que exhibió ante Qatar.

El historial entre Polonia y Bosnia y Herzegovina

El historial entre ambos es una ventaja clara para Polonia: de cinco enfrentamientos ganó cuatro, empató uno y nunca perdió ante Bosnia. La diferencia de gol también lo respalda, con 9 tantos a favor contra apenas 3 en contra. El antecedente más reciente, en 2020, terminó 3-0 para los polacos.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
14/10/2020 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 3-0 UEFA Nations League
07/09/2020 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 1-2 UEFA Nations League
16/12/2011 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 1-0 Friendlies
10/12/2010 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 2-2 Friendlies
15/12/2007 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 0-1 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Lituania vs. Azerbaiyán Domingo 27 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Austria vs. Kosovo Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Serbia vs. Países Bajos Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Dinamarca vs. Gales Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Israel vs. Irlanda Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Alemania vs. Grecia Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Noruega vs. Portugal Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Polonia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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