Alineaciones de San Marino y Albania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene San Marino vs. Albania este martes 29 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan San Marino y Albania
San Marino viene de caer 0-7 ante Finlandia y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.
Albania viene de ganarle 2-0 a Bielorrusia y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de San Marino y Albania
San Marino (4-1-2-1-2): Edoardo Colombo, Alessandro Tosi, Michele Cevoli, Marco Pasolini, Filippo Fabbri, Samuele Zannoni, Marcello Mularoni, Cristian Meloni, Lorenzo Capicchioni, Nicola Nanni, Nicolas Giacopetti. DT: Roberto Cevoli.
Albania (4-3-3): Etrit Berisha, Stavros Pilios, Berat Djimsiti, Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ylber Ramadani, Kristjan Asllani, Taulant Seferi, Arbër Hoxha, Rey Manaj, Ernest Muçi.
Suplentes de San Marino: Giacomo Benvenuti, Simone Giocondi, Dante Carlos Rossi, Gabriel Capicchioni, Matteo Zavoli, Samuel Pancotti, Pietro Marinucci, Lorenzo Lazzari, Mirco De Angelis.
Suplentes de Albania: Samuele Sina, Mario Mitaj, Klevi Qefalija, Anis Mehmeti, Myrto Uzuni, Alen Sherri, Naser Aliji, Cristian Shpendi, Marash Kumbulla, Juljan Shehu, Mirlind Daku, Mario Dajsinani.
La previa de San Marino y Albania: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 4 cruces — San Marino ganó 0, Albania ganó 4 y empataron 0
- Último antecedente: 08/09/2021: Albania 5-0 San Marino
- Próximo partido de San Marino: vs. Bielorrusia, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Albania: vs. Finlandia, sábado 3 de octubre