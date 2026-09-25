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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO San Marino vs. Finlandia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

San Marino y Finlandia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

San Marino vs. Finland, Liga de Naciones
San Marino vs. Finland, Liga de Naciones

San Marino y Finlandia se cruzan el sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones, con dos realidades bien distintas puestas en la cancha.

El certamen sirve como termómetro de las selecciones europeas y, aunque la diferencia de nivel entre ambos planteles es amplia, el partido igual define puntos que pesan en la tabla de grupo.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

San Marino llega a este compromiso con el objetivo de competir más que de ganar, algo habitual para una selección que históricamente pelea contra rivales de mucho mayor jerarquía en el continente. Cada partido de este tipo es una oportunidad para sumar experiencia internacional y mostrar algo de crecimiento futbolístico, más allá del resultado final.

Finlandia, en cambio, llega con la intención de hacer valer su condición de visitante y quedarse con los tres puntos. Para los nórdicos, este tipo de encuentros son la chance de sumar de manera cómoda y seguir de cerca a los rivales que pelean arriba en la Liga de Naciones.

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3
4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3
5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3
9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3
10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1
11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1
12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0
13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0
19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00
Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00
Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Rumania vs. Bosnia y Herzegovina Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Suecia vs. Polonia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Turquía vs. Italia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Bélgica vs. Francia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • San Marino y Finlandia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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