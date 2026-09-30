Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Serbia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Alemania y Serbia se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Alemania y Serbia llegan golpeadas a este jueves 1 de octubre, con la necesidad urgente de sumar en la Liga de Naciones. Ninguna de las dos pudo ganar en la fecha anterior y eso pesa en la tabla.

Ambos equipos están last en la zona baja de su grupo y este cruce puede ser la diferencia entre acomodarse o complicarse aún más en la competencia.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Alemania viene de perder 0-1 como local ante Grecia, un resultado que encendió las alarmas después de un empate 1-1 frente a Países Bajos como visitante. Con apenas un punto en dos partidos, el equipo necesita reencontrarse con el triunfo antes de que la Liga de Naciones se le complique del todo.

Serbia no arrancó mejor: cayó 1-2 de local ante Países Bajos y también perdió 1-2 ante Grecia, siempre jugando en casa. Sin unidades en el arranque del torneo, el equipo llega a este partido con la obligación de cortar la racha negativa y sumar sus primeros puntos.

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El historial entre Alemania y Serbia

El historial entre ambas selecciones muestra cuatro antecedentes, con ligera ventaja para Alemania: dos victorias contra una de Serbia y un empate. En materia de goles la diferencia es mínima, 4 contra 3.

El enfrentamiento más reciente fue en 2019, cuando Alemania y Serbia empataron 1-1. Antes de eso, en 2010, Serbia se impuso 1-0, mientras que en 2008 Alemania había ganado 2-1.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 20/03/2019 Alemania vs. Serbia 1-1 Friendlies 18/06/2010 Alemania vs. Serbia 0-1 FIFA World Cup 31/05/2008 Alemania vs. Serbia 2-1 Friendlies 29/04/2003 Alemania vs. Serbia 1-0 Friendlies

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6 2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6 3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6 4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6 6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6 7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6 11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4 12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4 13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4 14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4 16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4 18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3 21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3 22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3 25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3 29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3 30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2 31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2 32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1 35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1 40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1 42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1 43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1 44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0 49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0 50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0 52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0 54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Israel vs. Kosovo Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda vs. Austria Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Grecia vs. Países Bajos Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Gales vs. Noruega Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Dinamarca vs. Portugal Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Moldavia Viernes 2 de octubre 08:00 11:00 16:00 Islas Feroe vs. Eslovaquia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Letonia vs. Montenegro Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Chipre vs. Armenia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Suecia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Rumania Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Irlanda del Norte Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Georgia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Turquía Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Italia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Finlandia vs. Albania Sábado 3 de octubre 07:00 10:00 15:00 Islandia vs. Bulgaria Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Estonia vs. Luxemburgo Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Bielorrusia vs. San Marino Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Croacia vs. Inglaterra Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Suiza vs. Eslovenia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Escocia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 España vs. República Checa Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Alemania y Serbia se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Alemania suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Serbia suma 0 puntos en el torneo.