Dónde ver EN VIVO Austria vs. Israel por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria y Israel se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El jueves 24 de septiembre se pone en marcha la Liga de Naciones para Austria e Israel, que llegan a este cruce con series de resultados bien distintas en el arranque de la fecha 1.

Es la primera jornada del torneo y ninguno de los dos quiere empezar perdiendo puntos de entrada. Austria parte como favorita, aunque el andar reciente no la acompaña del todo.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Austria llega con un presente complicado: cayó 0-3 ante España, empató 3-3 con Argelia y también perdió 0-2 frente a Argentina, todos esos partidos como visitante. Son test exigentes que dejan dudas, pero también sirven de rodaje para lo que viene.

Israel, en cambio, se muestra más sólido. Ganó 1-0 en su visita a Albania, empató 2-2 con Georgia y antes había goleado 4-1 como local a Moldavia. Llega con confianza y con gol a favor, algo que puede pesar en este cruce.

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El historial entre Austria y Israel

El historial entre ambos está parejo: se enfrentaron 10 veces, con 4 victorias para Austria, 3 para Israel y 3 empates. En goles la cosa también es cerrada, 21 para los austríacos contra 23 de los israelíes. Los últimos cruces, ya en el siglo XXI, estuvieron marcados por partidos con muchos goles de los dos lados.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/11/2021 Austria vs. Israel 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2021 Israel vs. Austria 5-2 UEFA World Cup Qualifiers 10/10/2019 Austria vs. Israel 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Israel vs. Austria 4-2 UEFA European Championship Qualifiers 27/10/2001 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/2001 Austria vs. Israel 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/1999 Israel vs. Austria 5-0 UEFA European Championship Qualifiers 05/09/1998 Austria vs. Israel 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 26/10/1993 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/10/1992 Austria vs. Israel 5-2 UEFA World Cup Qualifiers

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Andorra vs. Malta Jueves 24 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Liechtenstein vs. Lituania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Kosovo vs. Irlanda Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Serbia vs. Grecia Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Gales Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Noruega vs. Dinamarca Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

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En síntesis