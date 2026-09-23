Dónde ver EN VIVO Austria vs. Israel por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El jueves 24 de septiembre se pone en marcha la Liga de Naciones para Austria e Israel, que llegan a este cruce con series de resultados bien distintas en el arranque de la fecha 1.
Es la primera jornada del torneo y ninguno de los dos quiere empezar perdiendo puntos de entrada. Austria parte como favorita, aunque el andar reciente no la acompaña del todo.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: fuboTV, ViX, Fubo Sports Network 2
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Austria llega con un presente complicado: cayó 0-3 ante España, empató 3-3 con Argelia y también perdió 0-2 frente a Argentina, todos esos partidos como visitante. Son test exigentes que dejan dudas, pero también sirven de rodaje para lo que viene.
Israel, en cambio, se muestra más sólido. Ganó 1-0 en su visita a Albania, empató 2-2 con Georgia y antes había goleado 4-1 como local a Moldavia. Llega con confianza y con gol a favor, algo que puede pesar en este cruce.
El historial entre Austria y Israel
El historial entre ambos está parejo: se enfrentaron 10 veces, con 4 victorias para Austria, 3 para Israel y 3 empates. En goles la cosa también es cerrada, 21 para los austríacos contra 23 de los israelíes. Los últimos cruces, ya en el siglo XXI, estuvieron marcados por partidos con muchos goles de los dos lados.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/11/2021
|Austria vs. Israel
|4-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2021
|Israel vs. Austria
|5-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/10/2019
|Austria vs. Israel
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/03/2019
|Israel vs. Austria
|4-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|27/10/2001
|Israel vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/03/2001
|Austria vs. Israel
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/1999
|Israel vs. Austria
|5-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/09/1998
|Austria vs. Israel
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/10/1993
|Israel vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/10/1992
|Austria vs. Israel
|5-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Andorra vs. Malta
|Jueves 24 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Liechtenstein vs. Lituania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kosovo vs. Irlanda
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Alemania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Serbia vs. Grecia
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Gales
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Noruega vs. Dinamarca
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Armenia vs. Letonia
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Austria y Israel se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.