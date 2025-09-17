¿Pone en riesgo el Mundial 2030?: las consecuencias que puede sufrir España si se baja del 2026 por la presencia de Israel

El conflicto bélico en Oriente Medio vuelve a desatar polémicas en territorio europeo. Voces del Gobierno de España han hablado a lo largo de las últimas horas sobre la posibilidad de bajar a la selección de la próxima Copa Mundial de la FIFA en el año 2026. Todo esto en caso por supuesto de que Israel se metiese en la primera edición del certamen con 48 selecciones y a solo cuatro veranos del Centenario. En caso de hacerlo, hablaríamos de un contexto con pocos precedentes en la historia del torneo y de un escenario más que preocupante para La Roja de cara al 2030.

“¿Por qué con Rusia sí y con Israel no? ¿Dónde está la diferencia?…Pedimos su exclusión. Es lo que estamos haciendo en este momento, luego ya valoraremos la presencia de la selección”, palabras de Patxi López sobre el tema ayer. Es el detonante de una serie de especulaciones que podrían llevar a España a un escenario más que oscuro desde lo deportivo e igualmente a giros de 180° en relación con la edición de la Copa Mundial de la FIFA más especial que tendrá Gianni Infantino por delante. Vamos con lo que se sabe e igualmente con las posibles consecuencias de tomar este camino.

A la FIFA no le gusta la injerencia de gobiernos o de ideologías políticas en sus torneos. Es algo absolutamente perseguido por el máximo ente del fútbol mundial y en ocasiones duramente castigado. Tanto jugadores como clubes o federaciones tienen tajantemente prohibido transmitir mensajes ideológicos en los torneos de Zúrich por su cuenta. De entrada sería pelear con él ente regidor de este deporte a solamente cuatro verano repetimos de una edición de la Copa Mundial donde España será la principal sede junto a Marruecos y Portugal. El tema no queda solo ahí.

Bajarse del Mundial 2026 supone que España se exponga a graves sanciones deportivas. Existirían multas económicas de peso y castigos a la Federación española en relación con los próximos torneos internacionales. Tampoco puede descartarse por supuesto que el país perdiese su lugar como sede de la Copa Mundial del Centenario. En informaciones desveladas a BOLAVIP 14 meses atrás, la Real Federación Española de Fútbol tasaba en 40.000 millones de euros el ingreso de dinero que tendría su territorio a modo de turismo durante la disputa del torneo. Es una cifra que se iría a otras naciones, claro.

España es uno de los grandes candidatos para el Mundial 2026: GETTY

A todo esto hay que sumarle por supuesto consecuencias para jugadores y clubes. España quedaría bastante aislada en cuanto a las principales decisiones del ámbito internacional. Perdería peso en entes como la UEFA y la FIFA, así como poder para negociar con patrocinadores y los diferentes actores que entran en un deporte que es cada vez más un negocio. La reputación de una Federación que no nos olvidemos que solamente unos meses atrás vivió un auténtico terremoto por el caso de Luis Rubiales, no está ni mucho menos para tomar decisiones equivocadas en los próximos veranos. No hay margen de error y desde Zúrich no han marcado desde entonces como ha podido saber Bolavip.

Suspensión de la Federación, el peor riesgo

Federaciones como la rusa y pakistaní han sufrido este destino en el pasado. Cada una por motivos distintos, pero con un claro denominador común: injerencia políticas en los centros regidores del fútbol de su país. En caso de que España acordase este camino pensando en la Copa Mundial del año 2026, no puede descartarse que la FIFA le suspenda provisionalmente su derecho a competir en los torneos de carácter internacional. El tema sigue siendo únicamente un análisis dentro del Ejecutivo ibérico, pero podría acarrear duras consecuencias.

Poniéndonos en el escenario más catastrófico, habría que ver también igualmente que papel tomarían Portugal y Marruecos en la trama. En este momento ninguno de estos ha manifestado alrededor de las palabras de Patxi López ni tampoco sobre la presencia de Israel en el próximo Mundial si es que el combinado de Oriente Medio clasifica. Dentro de unos meses tendremos novedades y puede que un escenario nunca antes visto en la historia del máximo torneo del fútbol de selecciones.

