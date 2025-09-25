Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, avisó sobre su intención de intervenir directamente el pedido que la ONU realizó tanto a la FIFA como a la UEFA para vetar o sancionar a las selecciones y clubes de Israel. Conforme a Sky Sports, desde la Casa Blanca piensan actuar de manera activa para asegurar la participación del país en cuestión en los torneos internacionales, especialmente en la Copa Mundial de la FIFA de 2026, que tendrá a EE. UU. como una de sus principales sedes.

La decisión del gobierno estadounidense responde a una reacción directa a la creciente tensión internacional, que se intensificó esta semana luego de que asesores expertos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) hicieran un llamado a las entidades presididas por Gianni Infantino y Aleksander Ceferín para suspender a todos los equipos representativos del fútbol israelí a causa de la guerra en Gaza.

Al respecto, Alexandra Xanthaki, integrante de la ONU, argumentó días atrás que ante la situación en Medio Oriente “el deporte no puede seguir como de costumbre” y calificó la exclusión de Israel como una “línea roja” ante las “acusaciones válidas de genocidio”.

Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a cargo del secretario Marco Rubio, confirmó su postura. Aseguró al medio citado anteriormente que trabajarán ”para detener por completo cualquier intento de prohibición en la participación de la selección nacional de fútbol de Israel en la Copa del Mundo”.

Debate Interno en UEFA y FIFA por el antecedente con Rusia

Esta solicitud y posterior intento de intervención de Estados Unidos, llega en un momento de intensas discusiones sobre el futuro de los equipos israelíes en el ámbito internacional. En la interna del fútbol se debate la aparente paradoja de que Rusia haya sido vetada de las competiciones de la UEFA y de la FIFA por su invasión de Ucrania.

Por su parte, la UEFA expuso previamente una distinción en el inicio de ambos conflictos, alegando que Israel actuó en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. No obstante, la presión escaló tras la reciente acusación de presuntos actos de genocidio por parte de una comisión investigadora de la ONU.

Publicidad

Publicidad

Por el lado de la FIFA, aún no ha emitido una respuesta oficial a los recientes llamamientos desde las Naciones Unidas. Mientras tanto, el combinado de Israel se mantiene como uno de los integrantes del Grupo I de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo. Incluso, comparte el segundo puesto con Italia, por lo que se mantiene con chances de adquirir una de las plazas para el Mundial del año que viene.

ver también Rafael Louzán, presidente de la RFEF, resaltó el haber superado a Argentina en el Ranking FIFA