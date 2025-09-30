Esta es el plan de FIFA y UEFA sobre la posible expulsión de Israel del Mundial 2026

Todos los acontecimientos en la Franja de Gaza no son ignorados por el mundo del deporte. La presencia de Israel en los principales eventos deportivos de los próximos 12 meses viene siendo tema de conversación a lo largo y ancho del planeta. En cuanto al fútbol se refiere, este sería el plan de tanto la FIFA como la UEFA en relación con la posible expulsión del país de la Copa Mundial del año 2026 por los Estados Unidos de Norteamérica.

Recordemos que cada vez más naciones piden que Israel sufra el mismo destino que Rusia en relación a su participación en los principales torneos del fútbol mundial. Se han hecho diferentes solicitudes tanto formales como públicas a la FIFA y UEFA para tomar decisiones en relación con la participación de dicha selección y sus respectivos clubes en el panorama internacional. MARCA, en España, afirma que de momento no existe ningún indicio que nos haga pensar con que combinado de Oriente Medio será bajado de la primera edición de la Copa Mundial de la FIFA de 48 naciones. Puede cambiar siempre que Zúrich quiera.

Se unen varios motivos para entender una decisión que genera tanto polémica como por supuesto razones de todo tipo. La primera pasa por entender que el calendario de esta temporada ya se encuentra absolutamente cerrado y que un giro de 180° en este sentido generaría vuelco total alrededor de tanto la planificación de clubes como selecciones y por supuesto intereses económicos de tanto UEFA como FIFA. Corregirlo a estas alturas del año y no meses atrás del presente curso como ocurrió con Rusia años atrás supone el primer obstáculo.

En cuanto al proceso de clasificación a la Copa del Mundo se refiere existe otro problema. Se teme por FIFA y UEFA que las selecciones del viejo continente vean favorecimientos de peso a combinados como Italia o Noruega en cuanto al proceso de clasificación a la Copa Mundial de la FIFA. Si se expulsa a Israel el en este momento, ambas selecciones contarían con una ventaja deportiva en cuanto a puntos se refiere que no tendría ninguna otra nación europea. Más allá de las preferencias o valoraciones que tenga cada uno en relación con dicha medida, a estas alturas de la temporada parece difícil que se dé un giro de estos términos. No han faltado voces para pedir la salida de Israel.

“¿Por qué con Rusia sí y con Israel no? ¿Dónde está la diferencia?…Pedimos su exclusión. Es lo que estamos haciendo en este momento, luego ya valoraremos la presencia de la selección”, palabras de Patxi López, político español más que cercano al Gobierno central solamente unas semanas atrás para dejar en claro la postura de la nación Ibérica sobre el tema. No es la única que de manera absolutamente tajante ha comparado la situación en la franja de Gaza con lo ocurrido en Ucrania desde hace varios años a manos de Rusia. Por aquel entonces tanto UEFA como FIFA fueron tajantes y aquí, hasta la fecha, no existe una solución total. De momento no se espera que Israel sea desclasificada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA del año 2026.

Las selecciones clasificadas al Mundial 2026

Argentina (CONMEBOL) Brasil (CONMEBOL) Ecuador (CONMEBOL) Uruguay (CONMEBOL) Paraguay (CONMEBOL) Colombia (CONMEBOL) Canadá (CONCACAF) Estados Unidos (CONCACAF) México (CONCACAF) Nueva Zelanda (OFC) Irán (AFC) Japón (AFC) Uzbekistán (AFC) Jordania (AFC) Corea del Sur (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF)

