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Dónde ver EN VIVO Bielorrusia vs. San Marino por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bielorrusia y San Marino se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Belarus vs. San Marino, Liga de Naciones
Belarus vs. San Marino, Liga de Naciones

El sábado 3 de octubre, Bielorrusia recibe el partido con la obligación de sumar de local ante un rival que todavía no conoce los puntos en este arranque de Liga de Naciones.

Los dos buscan enderezar el camino en el grupo, aunque con objetivos muy distintos: Bielorrusia quiere escalar posiciones y San Marino, apenas evitar otra goleada.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 13:00 hs
  • Colombia: 11:00 hs
  • Perú: 11:00 hs
  • Chile: 13:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia llega con apenas un punto en dos partidos, producto de un empate sin goles ante Finlandia como visitante y una derrota 2-0 frente a Albania. En junio había mostrado algo más de solidez al empatar 2-2 de local contra Burkina Faso, pero en esta Liga de Naciones todavía no logró ganar y necesita hacerlo de local para no quedar relegado en la tabla.

San Marino, en cambio, no logra sumar ni un punto y es último entre los 54 equipos de la competencia. Cayó 3-0 ante Albania y antes había sufrido una goleada 7-0 frente a Finlandia, ambos como local. Antes de eso, también había perdido como visitante ante Azerbaiyán. La diferencia de gol en contra ya es abultada y el equipo llega a este partido golpeado anímicamente.

El historial entre Bielorrusia y San Marino

El historial entre ambos es corto pero contundente: se enfrentaron solo dos veces y Bielorrusia ganó las dos, con un acumulado de 7 goles a favor y ninguno en contra. En 2018 se impuso 5-0 en condición de local y luego repitió con un 2-0 como visitante en San Marino. La paridad, directamente, no existe.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
18/11/2018San Marino vs. Bielorrusia0-2UEFA Nations League
08/09/2018Bielorrusia vs. San Marino5-0UEFA Nations League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Islas Feroe vs. EslovaquiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. SueciaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Polonia vs. RumaniaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. Irlanda del NorteViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Hungría vs. GeorgiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bélgica vs. TurquíaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. ItaliaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Finlandia vs. AlbaniaSábado 3 de octubre07:0010:0015:00
Islandia vs. BulgariaSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Estonia vs. LuxemburgoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Croacia vs. InglaterraSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Suiza vs. EsloveniaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Macedonia del Norte vs. EscociaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
España vs. República ChecaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Azerbaiyán vs. LituaniaDomingo 4 de octubre07:0010:0015:00
Malta vs. AndorraDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Chipre vs. LetoniaLunes 5 de octubre10:0013:0018:00
Montenegro vs. ArmeniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Bielorrusia y San Marino se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Bielorrusia suma 1 punto en el torneo.
  • San Marino suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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