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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Croacia vs. Inglaterra por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croatia vs. England, Liga de Naciones
Croatia vs. England, Liga de Naciones

Croacia e Inglaterra se cruzan este sábado 3 de octubre con la Liga de Naciones de por medio, y ninguno de los dos llega con margen para relajarse después de un arranque irregular.

Ambos suman apenas 3 puntos en dos presentaciones y necesitan reaccionar para no quedar relegados en su grupo. Es una oportunidad para reacomodarse antes de que la fase avance.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 13:00 hs
  • Colombia: 11:00 hs
  • Perú: 11:00 hs
  • Chile: 13:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Croacia viene de caer 1-4 como visitante ante España, un golpe que corta la racha positiva que había logrado con el 2-1 sobre República Checa, también lejos de casa. Antes de eso, en julio, había perdido 1-2 frente a Portugal, así que el equipo todavía busca encontrar continuidad en sus resultados.

Inglaterra llega tras ganarle 2-0 a República Checa de visitante, un resultado que le devolvió algo de confianza después de la derrota 2-3 como local ante España. Más atrás había goleado 6-4 a Francia en julio, en un partido de muchos goles que mostró a un equipo con peso ofensivo pero también con flancos para explotar.

El historial entre Croacia e Inglaterra

El historial entre ambos es favorable para Inglaterra, que ganó 7 de los 12 enfrentamientos frente a los 3 triunfos de Croacia, con 2 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 26 a 15. El antecedente más reciente, de junio pasado, terminó 4-2 a favor de los ingleses.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/06/2026Inglaterra vs. Croacia4-2FIFA World Cup
13/06/2021Inglaterra vs. Croacia1-0UEFA European Championship
18/11/2018Inglaterra vs. Croacia2-1UEFA Nations League
12/10/2018Croacia vs. Inglaterra0-0UEFA Nations League
11/07/2018Croacia vs. Inglaterra2-1FIFA World Cup
09/09/2009Inglaterra vs. Croacia5-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Croacia vs. Inglaterra1-4UEFA World Cup Qualifiers
21/11/2007Inglaterra vs. Croacia2-3UEFA European Championship Qualifiers
11/10/2006Croacia vs. Inglaterra2-0UEFA European Championship Qualifiers
21/06/2004Croacia vs. Inglaterra2-4UEFA European Championship

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Islas Feroe vs. EslovaquiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. SueciaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Polonia vs. RumaniaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. Irlanda del NorteViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Hungría vs. GeorgiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bélgica vs. TurquíaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. ItaliaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Finlandia vs. AlbaniaSábado 3 de octubre07:0010:0015:00
Islandia vs. BulgariaSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Estonia vs. LuxemburgoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Bielorrusia vs. San MarinoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Suiza vs. EsloveniaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Macedonia del Norte vs. EscociaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
España vs. República ChecaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Azerbaiyán vs. LituaniaDomingo 4 de octubre07:0010:0015:00
Malta vs. AndorraDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Chipre vs. LetoniaLunes 5 de octubre10:0013:0018:00
Montenegro vs. ArmeniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
  • Inglaterra suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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