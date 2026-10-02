Dónde ver EN VIVO Croacia vs. Inglaterra por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia e Inglaterra se cruzan este sábado 3 de octubre con la Liga de Naciones de por medio, y ninguno de los dos llega con margen para relajarse después de un arranque irregular.
Ambos suman apenas 3 puntos en dos presentaciones y necesitan reaccionar para no quedar relegados en su grupo. Es una oportunidad para reacomodarse antes de que la fase avance.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 13:00 hs
- Colombia: 11:00 hs
- Perú: 11:00 hs
- Chile: 13:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Croacia viene de caer 1-4 como visitante ante España, un golpe que corta la racha positiva que había logrado con el 2-1 sobre República Checa, también lejos de casa. Antes de eso, en julio, había perdido 1-2 frente a Portugal, así que el equipo todavía busca encontrar continuidad en sus resultados.
Inglaterra llega tras ganarle 2-0 a República Checa de visitante, un resultado que le devolvió algo de confianza después de la derrota 2-3 como local ante España. Más atrás había goleado 6-4 a Francia en julio, en un partido de muchos goles que mostró a un equipo con peso ofensivo pero también con flancos para explotar.
El historial entre Croacia e Inglaterra
El historial entre ambos es favorable para Inglaterra, que ganó 7 de los 12 enfrentamientos frente a los 3 triunfos de Croacia, con 2 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 26 a 15. El antecedente más reciente, de junio pasado, terminó 4-2 a favor de los ingleses.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/06/2026
|Inglaterra vs. Croacia
|4-2
|FIFA World Cup
|13/06/2021
|Inglaterra vs. Croacia
|1-0
|UEFA European Championship
|18/11/2018
|Inglaterra vs. Croacia
|2-1
|UEFA Nations League
|12/10/2018
|Croacia vs. Inglaterra
|0-0
|UEFA Nations League
|11/07/2018
|Croacia vs. Inglaterra
|2-1
|FIFA World Cup
|09/09/2009
|Inglaterra vs. Croacia
|5-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Croacia vs. Inglaterra
|1-4
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/11/2007
|Inglaterra vs. Croacia
|2-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/10/2006
|Croacia vs. Inglaterra
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/06/2004
|Croacia vs. Inglaterra
|2-4
|UEFA European Championship
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Islas Feroe vs. Eslovaquia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Suecia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Rumania
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Georgia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Turquía
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Italia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Finlandia vs. Albania
|Sábado 3 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Islandia vs. Bulgaria
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Estonia vs. Luxemburgo
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Bielorrusia vs. San Marino
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Suiza vs. Eslovenia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. República Checa
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Azerbaiyán vs. Lituania
|Domingo 4 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Malta vs. Andorra
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Chipre vs. Letonia
|Lunes 5 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Armenia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Croacia suma 3 puntos en el torneo.
- Inglaterra suma 3 puntos en el torneo.