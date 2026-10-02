Dónde ver EN VIVO Estonia vs. Luxemburgo por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Luxemburgo visita a Estonia este sábado 3 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 13:00 hs
- Colombia: 11:00 hs
- Perú: 11:00 hs
- Chile: 13:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Estonia empató 0-0 como visitante ante Bulgaria en la fecha anterior. Estonia está 36° en la tabla con 2 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Islandia.
En su último compromiso, Luxemburgo perdió 0-3 como local ante Islandia. El conjunto marcha 32° con 3 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Bulgaria.
El historial entre Estonia y Luxemburgo
Estonia y Luxemburgo se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Estonia y 1 empate.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/10/2005
|Luxemburgo vs. Estonia
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2004
|Estonia vs. Luxemburgo
|4-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|25/04/2000
|Luxemburgo vs. Estonia
|1-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Islas Feroe vs. Eslovaquia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Suecia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Rumania
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Georgia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Turquía
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Italia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Finlandia vs. Albania
|Sábado 3 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Islandia vs. Bulgaria
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Bielorrusia vs. San Marino
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Croacia vs. Inglaterra
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Suiza vs. Eslovenia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. República Checa
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Azerbaiyán vs. Lituania
|Domingo 4 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Malta vs. Andorra
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Chipre vs. Letonia
|Lunes 5 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Armenia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Estonia y Luxemburgo se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Estonia suma 2 puntos en el torneo.
- Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.