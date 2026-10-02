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Dónde ver EN VIVO Estonia vs. Luxemburgo por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Estonia y Luxemburgo se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Estonia vs. Luxembourg, Liga de Naciones
Estonia vs. Luxembourg, Liga de Naciones

Luxemburgo visita a Estonia este sábado 3 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 13:00 hs
  • Colombia: 11:00 hs
  • Perú: 11:00 hs
  • Chile: 13:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Estonia empató 0-0 como visitante ante Bulgaria en la fecha anterior. Estonia está 36° en la tabla con 2 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Islandia.

En su último compromiso, Luxemburgo perdió 0-3 como local ante Islandia. El conjunto marcha 32° con 3 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Bulgaria.

El historial entre Estonia y Luxemburgo

Estonia y Luxemburgo se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 2 triunfos de Estonia y 1 empate.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/10/2005Luxemburgo vs. Estonia0-2UEFA World Cup Qualifiers
04/09/2004Estonia vs. Luxemburgo4-0UEFA World Cup Qualifiers
25/04/2000Luxemburgo vs. Estonia1-1Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Islas Feroe vs. EslovaquiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. SueciaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Polonia vs. RumaniaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. Irlanda del NorteViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Hungría vs. GeorgiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bélgica vs. TurquíaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. ItaliaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Finlandia vs. AlbaniaSábado 3 de octubre07:0010:0015:00
Islandia vs. BulgariaSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Bielorrusia vs. San MarinoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Croacia vs. InglaterraSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Suiza vs. EsloveniaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Macedonia del Norte vs. EscociaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
España vs. República ChecaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Azerbaiyán vs. LituaniaDomingo 4 de octubre07:0010:0015:00
Malta vs. AndorraDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Chipre vs. LetoniaLunes 5 de octubre10:0013:0018:00
Montenegro vs. ArmeniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Estonia y Luxemburgo se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Estonia suma 2 puntos en el torneo.
  • Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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