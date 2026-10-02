Dónde ver EN VIVO Finlandia vs. Albania por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Finlandia y Albania se juegan puntos clave en la Liga de Naciones este sábado 3 de octubre, con las dos selecciones llegando con necesidades distintas pero la misma urgencia de sumar.
El grupo está apretado y una victoria puede acomodar bastante la tabla antes de las últimas fechas. Para ambos equipos esto es también una chance de afirmar la identidad que vienen mostrando en la competencia.
Horario del partido
- México (CDMX): 07:00 hs
- Estados Unidos (ET): 09:00 hs
- Estados Unidos (PT): 06:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Colombia: 08:00 hs
- Perú: 08:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Finlandia llega de empatar 0-0 de local ante Bielorrusia, un resultado que le sirvió para sumar pero no para despegarse en la tabla. Antes de eso había goleado 7-0 como visitante a San Marino, mostrando que cuando el rival cede espacios el equipo puede ser letal, aunque la imagen contra Bielorrusia dejó dudas sobre su funcionamiento frente a defensas más ordenadas.
Albania, en cambio, llega con dos triunfos consecutivos que la tienen en zona alta del grupo: 3-0 de visitante a San Marino y 2-0 de local frente a Bielorrusia. Es un andar sólido que contrasta con la derrota 0-1 ante Luxemburgo de junio, y que le da a Albania la chance de llegar a este partido con la confianza de quien encontró un funcionamiento que le rinde resultados.
El historial entre Finlandia y Albania
El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para Finlandia, que ganó 4 de los 7 enfrentamientos directos frente a 2 de Albania y un empate. En el conteo de goles también manda Finlandia, 8 contra 6, aunque son antecedentes que se remontan a hace más de dos décadas y no reflejan necesariamente el nivel actual de ninguno de los dos planteles.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/01/2002
|Albania vs. Finlandia
|1-1
|Friendlies
|01/09/2001
|Albania vs. Finlandia
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2000
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/1981
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|03/09/1980
|Albania vs. Finlandia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/10/1973
|Albania vs. Finlandia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/06/1972
|Finlandia vs. Albania
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Moldavia
|Viernes 2 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Letonia vs. Montenegro
|Viernes 2 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Chipre vs. Armenia
|Viernes 2 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Eslovaquia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Suecia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Rumania
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Georgia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Turquía
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Italia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Islandia vs. Bulgaria
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Estonia vs. Luxemburgo
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Bielorrusia vs. San Marino
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Croacia vs. Inglaterra
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Suiza vs. Eslovenia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. República Checa
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Azerbaiyán vs. Lituania
|Domingo 4 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Malta vs. Andorra
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
En síntesis
- Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Finlandia suma 4 puntos en el torneo.
- Albania suma 6 puntos en el torneo.