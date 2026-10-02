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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Finlandia vs. Albania por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Finland vs. Albania, Liga de Naciones
Finland vs. Albania, Liga de Naciones

Finlandia y Albania se juegan puntos clave en la Liga de Naciones este sábado 3 de octubre, con las dos selecciones llegando con necesidades distintas pero la misma urgencia de sumar.

El grupo está apretado y una victoria puede acomodar bastante la tabla antes de las últimas fechas. Para ambos equipos esto es también una chance de afirmar la identidad que vienen mostrando en la competencia.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 07:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:00 hs
  • Argentina: 10:00 hs
  • Colombia: 08:00 hs
  • Perú: 08:00 hs
  • Chile: 10:00 hs
  • España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Finlandia llega de empatar 0-0 de local ante Bielorrusia, un resultado que le sirvió para sumar pero no para despegarse en la tabla. Antes de eso había goleado 7-0 como visitante a San Marino, mostrando que cuando el rival cede espacios el equipo puede ser letal, aunque la imagen contra Bielorrusia dejó dudas sobre su funcionamiento frente a defensas más ordenadas.

Albania, en cambio, llega con dos triunfos consecutivos que la tienen en zona alta del grupo: 3-0 de visitante a San Marino y 2-0 de local frente a Bielorrusia. Es un andar sólido que contrasta con la derrota 0-1 ante Luxemburgo de junio, y que le da a Albania la chance de llegar a este partido con la confianza de quien encontró un funcionamiento que le rinde resultados.

El historial entre Finlandia y Albania

El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para Finlandia, que ganó 4 de los 7 enfrentamientos directos frente a 2 de Albania y un empate. En el conteo de goles también manda Finlandia, 8 contra 6, aunque son antecedentes que se remontan a hace más de dos décadas y no reflejan necesariamente el nivel actual de ninguno de los dos planteles.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
06/01/2002Albania vs. Finlandia1-1Friendlies
01/09/2001Albania vs. Finlandia0-2UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2000Finlandia vs. Albania2-1UEFA World Cup Qualifiers
02/09/1981Finlandia vs. Albania2-1UEFA World Cup Qualifiers
03/09/1980Albania vs. Finlandia2-0UEFA World Cup Qualifiers
10/10/1973Albania vs. Finlandia1-0UEFA World Cup Qualifiers
21/06/1972Finlandia vs. Albania1-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. MoldaviaViernes 2 de octubre08:0011:0016:00
Letonia vs. MontenegroViernes 2 de octubre10:0013:0018:00
Chipre vs. ArmeniaViernes 2 de octubre10:0013:0018:00
Islas Feroe vs. EslovaquiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. SueciaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Polonia vs. RumaniaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. Irlanda del NorteViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Hungría vs. GeorgiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bélgica vs. TurquíaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. ItaliaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Islandia vs. BulgariaSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Estonia vs. LuxemburgoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Bielorrusia vs. San MarinoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Croacia vs. InglaterraSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Suiza vs. EsloveniaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Macedonia del Norte vs. EscociaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
España vs. República ChecaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Azerbaiyán vs. LituaniaDomingo 4 de octubre07:0010:0015:00
Malta vs. AndorraDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00

En síntesis

  • Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Finlandia suma 4 puntos en el torneo.
  • Albania suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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