Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Bulgaria por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia y Bulgaria se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islandia llega como candidata cuando este sábado 3 de octubre reciba a Bulgaria por la Liga de Naciones, con la chance de estirar una racha que la tiene arriba en su grupo.

Es la tercera fecha y la tabla ya empieza a marcar distancias: Islandia pelea arriba mientras Bulgaria necesita puntos para no quedar relegada en la zona baja.

Horario del partido

México (CDMX): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 13:00 hs

13:00 hs Colombia: 11:00 hs

11:00 hs Perú: 11:00 hs

11:00 hs Chile: 13:00 hs

13:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Islandia llega con el envión de un 3-0 como visitante ante Luxemburgo, resultado que sumó a un empate 1-1 de local frente a Estonia en la fecha anterior. Antes de eso había caído por 3-0 ante Argentina, pero en la Liga de Naciones muestra otra cara: con 4 puntos en dos partidos quedó ubicada en la mitad de la tabla general y con margen para seguir escalando.

Bulgaria, en cambio, no logra despegar. Empató sin goles de local ante Estonia en la última fecha y antes había perdido 2-1 también como local frente a Luxemburgo. Con apenas un punto en dos presentaciones y en la zona baja de la clasificación, necesita un resultado positivo en Islandia para no complicarse más la Liga de Naciones.

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El historial entre Islandia y Bulgaria

El historial entre ambos es corto pero favorece claramente a Bulgaria: de los cuatro antecedentes, ganó tres y el restante terminó en empate, sin victorias para Islandia en la serie. En materia de goles también manda el elenco búlgaro, que convirtió 9 por los 5 de su rival. El más reciente, de 2005, terminó 3-2 para Bulgaria.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/09/2005 Bulgaria vs. Islandia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2004 Islandia vs. Bulgaria 1-3 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2001 Islandia vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 24/03/2001 Bulgaria vs. Islandia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Islas Feroe vs. Eslovaquia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Suecia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Rumania Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Irlanda del Norte Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Georgia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Turquía Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Italia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Finlandia vs. Albania Sábado 3 de octubre 07:00 10:00 15:00 Estonia vs. Luxemburgo Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Bielorrusia vs. San Marino Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Croacia vs. Inglaterra Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Suiza vs. Eslovenia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Escocia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 España vs. República Checa Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 Azerbaiyán vs. Lituania Domingo 4 de octubre 07:00 10:00 15:00 Malta vs. Andorra Domingo 4 de octubre 10:00 13:00 18:00 Chipre vs. Letonia Lunes 5 de octubre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Armenia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis