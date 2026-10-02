Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Bulgaria por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia llega como candidata cuando este sábado 3 de octubre reciba a Bulgaria por la Liga de Naciones, con la chance de estirar una racha que la tiene arriba en su grupo.
Es la tercera fecha y la tabla ya empieza a marcar distancias: Islandia pelea arriba mientras Bulgaria necesita puntos para no quedar relegada en la zona baja.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 13:00 hs
- Colombia: 11:00 hs
- Perú: 11:00 hs
- Chile: 13:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Islandia llega con el envión de un 3-0 como visitante ante Luxemburgo, resultado que sumó a un empate 1-1 de local frente a Estonia en la fecha anterior. Antes de eso había caído por 3-0 ante Argentina, pero en la Liga de Naciones muestra otra cara: con 4 puntos en dos partidos quedó ubicada en la mitad de la tabla general y con margen para seguir escalando.
Bulgaria, en cambio, no logra despegar. Empató sin goles de local ante Estonia en la última fecha y antes había perdido 2-1 también como local frente a Luxemburgo. Con apenas un punto en dos presentaciones y en la zona baja de la clasificación, necesita un resultado positivo en Islandia para no complicarse más la Liga de Naciones.
El historial entre Islandia y Bulgaria
El historial entre ambos es corto pero favorece claramente a Bulgaria: de los cuatro antecedentes, ganó tres y el restante terminó en empate, sin victorias para Islandia en la serie. En materia de goles también manda el elenco búlgaro, que convirtió 9 por los 5 de su rival. El más reciente, de 2005, terminó 3-2 para Bulgaria.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/09/2005
|Bulgaria vs. Islandia
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2004
|Islandia vs. Bulgaria
|1-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/2001
|Islandia vs. Bulgaria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|24/03/2001
|Bulgaria vs. Islandia
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Islas Feroe vs. Eslovaquia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Suecia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Rumania
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Georgia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Turquía
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Italia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Finlandia vs. Albania
|Sábado 3 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Estonia vs. Luxemburgo
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Bielorrusia vs. San Marino
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Croacia vs. Inglaterra
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Suiza vs. Eslovenia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. República Checa
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Azerbaiyán vs. Lituania
|Domingo 4 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Malta vs. Andorra
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Chipre vs. Letonia
|Lunes 5 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Armenia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Islandia y Bulgaria se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Islandia suma 4 puntos en el torneo.
- Bulgaria suma 1 punto en el torneo.