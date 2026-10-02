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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Bulgaria por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia y Bulgaria se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Iceland vs. Bulgaria, Liga de Naciones
Iceland vs. Bulgaria, Liga de Naciones

Islandia llega como candidata cuando este sábado 3 de octubre reciba a Bulgaria por la Liga de Naciones, con la chance de estirar una racha que la tiene arriba en su grupo.

Es la tercera fecha y la tabla ya empieza a marcar distancias: Islandia pelea arriba mientras Bulgaria necesita puntos para no quedar relegada en la zona baja.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 13:00 hs
  • Colombia: 11:00 hs
  • Perú: 11:00 hs
  • Chile: 13:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Islandia llega con el envión de un 3-0 como visitante ante Luxemburgo, resultado que sumó a un empate 1-1 de local frente a Estonia en la fecha anterior. Antes de eso había caído por 3-0 ante Argentina, pero en la Liga de Naciones muestra otra cara: con 4 puntos en dos partidos quedó ubicada en la mitad de la tabla general y con margen para seguir escalando.

Bulgaria, en cambio, no logra despegar. Empató sin goles de local ante Estonia en la última fecha y antes había perdido 2-1 también como local frente a Luxemburgo. Con apenas un punto en dos presentaciones y en la zona baja de la clasificación, necesita un resultado positivo en Islandia para no complicarse más la Liga de Naciones.

El historial entre Islandia y Bulgaria

El historial entre ambos es corto pero favorece claramente a Bulgaria: de los cuatro antecedentes, ganó tres y el restante terminó en empate, sin victorias para Islandia en la serie. En materia de goles también manda el elenco búlgaro, que convirtió 9 por los 5 de su rival. El más reciente, de 2005, terminó 3-2 para Bulgaria.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
07/09/2005Bulgaria vs. Islandia3-2UEFA World Cup Qualifiers
04/09/2004Islandia vs. Bulgaria1-3UEFA World Cup Qualifiers
06/06/2001Islandia vs. Bulgaria1-1UEFA World Cup Qualifiers
24/03/2001Bulgaria vs. Islandia2-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Islas Feroe vs. EslovaquiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. SueciaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Polonia vs. RumaniaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. Irlanda del NorteViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Hungría vs. GeorgiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bélgica vs. TurquíaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. ItaliaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Finlandia vs. AlbaniaSábado 3 de octubre07:0010:0015:00
Estonia vs. LuxemburgoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Bielorrusia vs. San MarinoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Croacia vs. InglaterraSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Suiza vs. EsloveniaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Macedonia del Norte vs. EscociaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
España vs. República ChecaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Azerbaiyán vs. LituaniaDomingo 4 de octubre07:0010:0015:00
Malta vs. AndorraDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Chipre vs. LetoniaLunes 5 de octubre10:0013:0018:00
Montenegro vs. ArmeniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Islandia y Bulgaria se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Islandia suma 4 puntos en el torneo.
  • Bulgaria suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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