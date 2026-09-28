Dónde ver EN VIVO Eslovenia vs. Macedonia del Norte por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Eslovenia y Macedonia del Norte se cruzan el martes 29 de septiembre en el Stozice Stadium con la obligación de arrancar a sumar en la Liga de Naciones.
Es la segunda fecha del certamen y ninguno de los dos llegó con el pie derecho a esta cita, así que el que gane toma un respiro en la tabla.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Eslovenia empató sin goles como local ante Escocia en su presentación más reciente, después de una serie irregular que incluyó una derrota ante Croacia y un empate frente a Chipre. Un punto en un partido la dejó en el puesto 31, un arranque que no la deja conforme pero tampoco la complica todavía.
Macedonia del Norte llega golpeada tras caer 3-0 de local ante Suiza, resultado que se suma a una racha floja con una goleada en contra frente a Turquía y un empate sin tantos ante Bosnia. Sin puntos todavía, el equipo necesita reaccionar rápido para no quedar relegado en el grupo.
El historial entre Eslovenia y Macedonia del Norte
El historial entre ambos tiene siete antecedentes y la balanza se inclina para Macedonia del Norte, que ganó cuatro veces por una sola victoria eslovena, con dos empates de por medio. En materia de goles también manda el equipo macedonio, que convirtió 13 contra 7 de Eslovenia en todos estos cruces.
Los enfrentamientos más recientes muestran algo más de equilibrio: el último terminó igualado 1-1 en 2021, aunque antes de eso Macedonia se había impuesto en dos ocasiones consecutivas.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/06/2021
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|1-1
|Friendlies
|10/10/2019
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/03/2019
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|23/03/2016
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|1-0
|Friendlies
|14/11/2012
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|3-2
|Friendlies
|23/03/1994
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|2-0
|Friendlies
|27/10/1993
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|1-4
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Montenegro
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
|3
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|4
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|5
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|6
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|7
|Ucrania
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|8
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|9
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|10
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|11
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|12
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|13
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|14
|Armenia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|15
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|16
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|17
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|18
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|19
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|20
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|21
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|23
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|24
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|25
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|29
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|30
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|33
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|35
|Chipre
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|38
|Georgia
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|39
|Letonia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|40
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|41
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|42
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|43
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|44
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|46
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|47
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|52
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|53
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|54
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Luxemburgo vs. Islandia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bulgaria vs. Estonia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Kazajistán
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Islas Feroe
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Albania
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Finlandia vs. Bielorrusia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Suiza
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. Croacia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Inglaterra
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|Jueves 1 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Malta vs. Gibraltar
|Jueves 1 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Suecia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Rumania
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Turquía
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Italia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Eslovenia y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Eslovenia suma 1 punto en el torneo.
- Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.