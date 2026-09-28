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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Eslovenia vs. Macedonia del Norte por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Eslovenia y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 29 de septiembre, en el Stozice Stadium, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Slovenia vs. North Macedonia, Liga de Naciones
Slovenia vs. North Macedonia, Liga de Naciones

Eslovenia y Macedonia del Norte se cruzan el martes 29 de septiembre en el Stozice Stadium con la obligación de arrancar a sumar en la Liga de Naciones.

Es la segunda fecha del certamen y ninguno de los dos llegó con el pie derecho a esta cita, así que el que gane toma un respiro en la tabla.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Eslovenia empató sin goles como local ante Escocia en su presentación más reciente, después de una serie irregular que incluyó una derrota ante Croacia y un empate frente a Chipre. Un punto en un partido la dejó en el puesto 31, un arranque que no la deja conforme pero tampoco la complica todavía.

Macedonia del Norte llega golpeada tras caer 3-0 de local ante Suiza, resultado que se suma a una racha floja con una goleada en contra frente a Turquía y un empate sin tantos ante Bosnia. Sin puntos todavía, el equipo necesita reaccionar rápido para no quedar relegado en el grupo.

El historial entre Eslovenia y Macedonia del Norte

El historial entre ambos tiene siete antecedentes y la balanza se inclina para Macedonia del Norte, que ganó cuatro veces por una sola victoria eslovena, con dos empates de por medio. En materia de goles también manda el equipo macedonio, que convirtió 13 contra 7 de Eslovenia en todos estos cruces.

Los enfrentamientos más recientes muestran algo más de equilibrio: el último terminó igualado 1-1 en 2021, aunque antes de eso Macedonia se había impuesto en dos ocasiones consecutivas.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
01/06/2021 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 1-1 Friendlies
10/10/2019 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers
24/03/2019 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-1 UEFA European Championship Qualifiers
23/03/2016 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-0 Friendlies
14/11/2012 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 3-2 Friendlies
23/03/1994 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 2-0 Friendlies
27/10/1993 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-4 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6
3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4
8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3
15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1
39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1
40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España
Luxemburgo vs. Islandia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Bulgaria vs. Estonia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Eslovaquia vs. Kazajistán Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Moldavia vs. Islas Feroe Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
San Marino vs. Albania Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Finlandia vs. Bielorrusia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Escocia vs. Suiza Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
España vs. Croacia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
República Checa vs. Inglaterra Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45
Azerbaiyán vs. Liechtenstein Jueves 1 de octubre 10:00 13:00 18:00
Malta vs. Gibraltar Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45
Bosnia y Herzegovina vs. Suecia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45
Polonia vs. Rumania Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45
Bélgica vs. Turquía Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45
Francia vs. Italia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

  • Eslovenia y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Eslovenia suma 1 punto en el torneo.
  • Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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