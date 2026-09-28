Dónde ver EN VIVO Finlandia vs. Bielorrusia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Finlandia llega con la ilusión de estirar un arranque perfecto y este martes 29 de septiembre se mide con Bielorrusia por la segunda fecha de la Liga de Naciones. No hay demasiado margen de error para ninguno de los dos si quieren meterse en la pelea del grupo.
La Liga de Naciones recién empieza a definir posiciones y este cruce puede marcar el rumbo de ambos en la zona. Un triunfo acomoda a cualquiera de los dos arriba de la tabla antes de llegar a la mitad de la fase.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Finlandia debutó con una goleada contundente, 7-0 como visitante ante San Marino, y esa cifra le sirvió para meterse entre los primeros puestos del grupo con 3 puntos. El envión anímico es evidente y ahora buscará confirmar que el resultado no fue un hecho aislado, sino el reflejo de un funcionamiento sólido.
Bielorrusia, en cambio, arrancó con una derrota ajustada, 0-2 de visitante frente a Albania, y todavía no sumó en el torneo. El equipo necesita reaccionar rápido para no quedar relegado en la clasificación general, que en esta Liga de Naciones agrupa a 54 selecciones.
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Montenegro
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
|3
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|4
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|5
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|6
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|7
|Ucrania
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|8
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|9
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|10
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|11
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|12
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|13
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|14
|Armenia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|15
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|16
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|17
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|18
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|19
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|20
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|21
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|23
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|24
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|25
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|29
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|30
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|33
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|35
|Chipre
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|38
|Georgia
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|39
|Letonia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|40
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|41
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|42
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|43
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|44
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|46
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|47
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|52
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|53
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|54
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Luxemburgo vs. Islandia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bulgaria vs. Estonia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Kazajistán
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Islas Feroe
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Albania
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Suiza
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. Croacia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Inglaterra
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|Jueves 1 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Malta vs. Gibraltar
|Jueves 1 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Suecia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Rumania
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Turquía
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Italia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Finlandia y Bielorrusia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Finlandia suma 3 puntos tras vencer a San Marino.
- Bielorrusia suma 0 puntos en el torneo.