Dónde ver EN VIVO Finlandia vs. Bielorrusia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Finlandia y Bielorrusia se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Finlandia llega con la ilusión de estirar un arranque perfecto y este martes 29 de septiembre se mide con Bielorrusia por la segunda fecha de la Liga de Naciones. No hay demasiado margen de error para ninguno de los dos si quieren meterse en la pelea del grupo.

La Liga de Naciones recién empieza a definir posiciones y este cruce puede marcar el rumbo de ambos en la zona. Un triunfo acomoda a cualquiera de los dos arriba de la tabla antes de llegar a la mitad de la fase.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Finlandia debutó con una goleada contundente, 7-0 como visitante ante San Marino, y esa cifra le sirvió para meterse entre los primeros puestos del grupo con 3 puntos. El envión anímico es evidente y ahora buscará confirmar que el resultado no fue un hecho aislado, sino el reflejo de un funcionamiento sólido.

Bielorrusia, en cambio, arrancó con una derrota ajustada, 0-2 de visitante frente a Albania, y todavía no sumó en el torneo. El equipo necesita reaccionar rápido para no quedar relegado en la clasificación general, que en esta Liga de Naciones agrupa a 54 selecciones.

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Luxemburgo vs. Islandia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Bulgaria vs. Estonia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovaquia vs. Kazajistán Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Islas Feroe Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Albania Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Macedonia del Norte Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Suiza Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 España vs. Croacia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Inglaterra Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Azerbaiyán vs. Liechtenstein Jueves 1 de octubre 10:00 13:00 18:00 Malta vs. Gibraltar Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Suecia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Rumania Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Turquía Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Italia Viernes 2 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Finlandia y Bielorrusia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Finlandia suma 3 puntos tras vencer a San Marino.

suma 3 puntos tras vencer a San Marino. Bielorrusia suma 0 puntos en el torneo.