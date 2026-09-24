Dónde ver EN VIVO Italia vs. Bélgica por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Bélgica se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Italia y Bélgica se cruzan el viernes 25 de septiembre en un amistoso de Liga de Naciones que promete paridad de principio a fin, tal como marca la historia entre ambos.

No hay puntos en juego más allá del prestigio, pero el historial entre estas selecciones garantiza un partido parejo y con goles de los dos lados.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Italia llega con una racha positiva: ganó sus últimos dos partidos ante Grecia y Luxemburgo, ambos por la mínima y de visitante, y antes de eso rescató un empate ante Bosnia. El equipo muestra solidez defensiva, aunque le está costando ampliar las diferencias en el marcador.

Bélgica, en cambio, viene de un traspié ante España por 2-1, pero antes de eso había mostrado su poder ofensivo con un contundente 4-1 sobre Estados Unidos y un ida y vuelta que ganó 3-2 como local frente a Senegal. El equipo belga tiene gol asegurado, la duda pasa por lo que puede conceder atrás.

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El historial entre Italia y Bélgica

El historial entre ambas selecciones favorece claramente a los italianos, que se impusieron en 7 de los 15 enfrentamientos, contra 3 triunfos belgas y 5 empates. La diferencia también se nota en las redes: Italia convirtió 23 goles contra 16 de Bélgica en todo el historial.

En los cruces más recientes la balanza sigue del lado italiano, que ganó el último duelo por 1-0 en 2024 y empató 2-2 en el anterior. De hecho, Italia no perdió ante Bélgica desde 2015, cuando cayó 3-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/11/2024 Bélgica vs. Italia 0-1 UEFA Nations League 10/10/2024 Italia vs. Bélgica 2-2 UEFA Nations League 10/10/2021 Italia vs. Bélgica 2-1 UEFA Nations League 02/07/2021 Bélgica vs. Italia 1-2 UEFA European Championship 13/06/2016 Bélgica vs. Italia 0-2 UEFA European Championship 13/11/2015 Bélgica vs. Italia 3-1 Friendlies 30/05/2008 Italia vs. Bélgica 3-1 Friendlies 14/06/2000 Italia vs. Bélgica 2-0 UEFA European Championship 12/11/1999 Italia vs. Bélgica 1-3 Friendlies 28/05/1996 Italia vs. Bélgica 2-2 Friendlies

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Lituania vs. Azerbaiyán Domingo 27 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Austria vs. Kosovo Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Serbia vs. Países Bajos Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Dinamarca vs. Gales Domingo 27 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Israel vs. Irlanda Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Alemania vs. Grecia Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Noruega vs. Portugal Domingo 27 de septiembre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Italia y Bélgica se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.