Dónde ver EN VIVO Italia vs. Bélgica por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Bélgica se cruzan el viernes 25 de septiembre en un amistoso de Liga de Naciones que promete paridad de principio a fin, tal como marca la historia entre ambos.
No hay puntos en juego más allá del prestigio, pero el historial entre estas selecciones garantiza un partido parejo y con goles de los dos lados.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Italia llega con una racha positiva: ganó sus últimos dos partidos ante Grecia y Luxemburgo, ambos por la mínima y de visitante, y antes de eso rescató un empate ante Bosnia. El equipo muestra solidez defensiva, aunque le está costando ampliar las diferencias en el marcador.
Bélgica, en cambio, viene de un traspié ante España por 2-1, pero antes de eso había mostrado su poder ofensivo con un contundente 4-1 sobre Estados Unidos y un ida y vuelta que ganó 3-2 como local frente a Senegal. El equipo belga tiene gol asegurado, la duda pasa por lo que puede conceder atrás.
El historial entre Italia y Bélgica
El historial entre ambas selecciones favorece claramente a los italianos, que se impusieron en 7 de los 15 enfrentamientos, contra 3 triunfos belgas y 5 empates. La diferencia también se nota en las redes: Italia convirtió 23 goles contra 16 de Bélgica en todo el historial.
En los cruces más recientes la balanza sigue del lado italiano, que ganó el último duelo por 1-0 en 2024 y empató 2-2 en el anterior. De hecho, Italia no perdió ante Bélgica desde 2015, cuando cayó 3-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/11/2024
|Bélgica vs. Italia
|0-1
|UEFA Nations League
|10/10/2024
|Italia vs. Bélgica
|2-2
|UEFA Nations League
|10/10/2021
|Italia vs. Bélgica
|2-1
|UEFA Nations League
|02/07/2021
|Bélgica vs. Italia
|1-2
|UEFA European Championship
|13/06/2016
|Bélgica vs. Italia
|0-2
|UEFA European Championship
|13/11/2015
|Bélgica vs. Italia
|3-1
|Friendlies
|30/05/2008
|Italia vs. Bélgica
|3-1
|Friendlies
|14/06/2000
|Italia vs. Bélgica
|2-0
|UEFA European Championship
|12/11/1999
|Italia vs. Bélgica
|1-3
|Friendlies
|28/05/1996
|Italia vs. Bélgica
|2-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Armenia vs. Letonia
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Lituania vs. Azerbaiyán
|Domingo 27 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Austria vs. Kosovo
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Serbia vs. Países Bajos
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Dinamarca vs. Gales
|Domingo 27 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Israel vs. Irlanda
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Alemania vs. Grecia
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Noruega vs. Portugal
|Domingo 27 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Italia y Bélgica se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.