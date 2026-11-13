Dónde ver EN VIVO Liechtenstein vs. Azerbaiyán por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Liechtenstein recibe a Azerbaiyán este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones.
Azerbaiyán llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Liechtenstein tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Liechtenstein perdió 0-2 como local ante Gibraltar en la fecha anterior. Liechtenstein está 47° en la tabla con 1 punto. Antes empató 0-0 como visitante ante Azerbaiyán.
En su último compromiso, Azerbaiyán ganó 1-0 como local ante Lituania. El conjunto marcha 28° con 5 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Liechtenstein.
El historial entre Liechtenstein y Azerbaiyán
Liechtenstein y Azerbaiyán se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 1 triunfo de Liechtenstein, 3 de Azerbaiyán y 2 empates.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|0-0
|UEFA Nations League
|06/02/2013
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|1-0
|Friendlies
|10/10/2009
|Liechtenstein vs. Azerbaiyán
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/06/1999
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|4-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/10/1998
|Liechtenstein vs. Azerbaiyán
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Andorra vs. Gibraltar
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Liechtenstein y Azerbaiyán se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Liechtenstein suma 1 punto en el torneo.
- Azerbaiyán suma 5 puntos en el torneo.