Play-In de la NBA ¿Quienes lo juegan, cuando y como ver los partidos EN DIRECTO ONLINE?

La ultima jornada de la NBA estuvo repleta de emociones, sorpresas y definiciones en ambas conferencias. Los resultados terminaron modificando la posición de varios equipos de cara a los Play-Off y Play-In que se disputarán a partir de mañana martes 18 de mayo. Aquí , en Bolavip, haremos un repaso de quienes estan clasificados a la instancia de Play-In y lucharán por los dos puestos vacantes de cada conferencia en la zona de Play-Off. Podrás seguir todos los encuentros EN VIVO y EN DIRECTO a través del streaming oficial de NBA League Pass.

¿Quienes jugarán los Play-In y cuando comienzan?



El Play-In lo disputarán 8 franquicias, 4 de cada conferencia que finalizaron entre el séptimo y el décimo puesto en la fase regular. Iniciarán mañana martes 18 de mayo con los partidos iniciales de la conferencia Este y finalizarán el viernes 21 de mayo con el partido definitivo de la conferencia Oeste.

Conferencia Este:

7°: Boston Celtics (36-36)

(36-36) 8°: Washintong Wizards (34-38)

(34-38) 9°: Indiana Pacers (34-38)

(34-38) 10°: Charlotte Hornets (33-39)

Conferencia Oeste:

7°: Los Angeles Lakers (42-30)

(42-30) 8°: Golden State Warriors (39-33)

(39-33) 9°: Memphis Grizzlies (38-34)

(38-34) 10°: San Antonio Spurs (33-39)

Calendario de partidos:

Martes 18 de mayo:

Indiana Pacers vs Charlotte Hornets (el ganador se enfrentará al perdedor del otro partido por el octavo puesto) Boston Celtics vs Washintong Wizards (el ganador ocupará el septimo puesto de la tabla y se enfrentará a Brooklyn Nets)

Miercoles 19 de mayo:

Memphis Grizzlies vs San Antonio Spurs (el ganador se enfrentará al perdedor del otro partido por el octavo puesto) Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors (el ganador ocupará el septimo puesto de la tabla y se enfrentará a Phoenix Suns)

Jueves 20 de mayo:

Ganador de (Indiana Pacers vs Charlotte Hornets) vs perderdor de (Boston Celtics vs Washintong Wizards). El vencedor ocupará el octavo lugar y se enfrentará a Philadelphia 76ers en los Play-Off.

Viernes 21 de mayo:

Ganador de (Memphis Grizzlies vs San Antonio Spurs) vs perdedor de (Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors). El vencedor ocupará la octava posición y se medirá con Utah Jazz en la primera ronda de los Play-Off.

¿Donde ver los partidos de los Play-In?

Los partidos del martes 18 de mayo serán transmitidos por TNT para Estados Unidos, mientras que los del miercoles 19 de mayo serán televisados por ESPN. Latinoamérica no contará con televisación pero podrá seguir los partidos a través del streaming oficial de NBA League Pass.

