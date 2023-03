Una vez más, en Bolavip traemos los mejores desafíos para que puedas ver qué tan rápido e inteligente eres. En esta ocasión, la imagen de un hombre paseando a su perro en la nieve. Sin embargo, hay un ERROR ESCALOFRIANTE y contarás con 15 segundos para averiguarlo. Lo cierto es que todo parece estar bien, por lo que deberás afinar muy bien la vista para ubicar la falencia.

+Descubre el ERROR INCREÍBLE en la imagen

Tienes que observar con mucha atención esta imagen de un perro siendo paseado por su dueño en medio de la nieve. Solo dispones de 15 segundos para identificar el ERROR. ¡Adelante!

+Aquí está el DETALLE ATERRADOR

Así es, lo increíblemente raro de esta imagen es que el paseador no deja ningún tipo de huellas mientras que su perro si. Solo puede significar una cosa: el canino está siendo llevado por un fantasma. Es quizá lo más lógico ya que no hay motivos para que su pisada no quede marcada en la nieve.