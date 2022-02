KFC logró un gran posicionamiento en sus redes sociales en los últimos años, convirtiéndose ni más ni menos que en la responsable del 54% de la cuota de interacciones totales en Twitter España, lo que la convierte en la compañía que ha conseguido tener un mayor engagement.

El estudio Panel Epsilon Icarus Analytics, elaborado por Epsilon Technologies, también explica que la cadena de restaurantes de comida rápida es líder indiscutible con un 70% de cuota de mercado, seguida de Burger King, Goiko Grill, Foster's Hollywood, Starbucks, Domino's Pizza, Ginos, VIPS, La Tagliatella y McDonald's.

Con más de 18,5 millones de interacciones totales en el año, un 276% más que en el 2020, KFC ha protagonizado un crecimiento que le ha llevado a ser líder absoluta en Twitter, seguida de Chollómetro, Game, PCComponentes, Burger King, AliExpress, Cola Cao, Iberdrola, MediaMarkt y Samsung. En cuanto a Instagram, se ubica en el octavo puesto, y en Youtube en el tercero.

En cuanto a Tik Tok, una de las redes sociales de moda en la actualidad, KFC ostenta la posición número 16 con más de 119.000 seguidores y con un crecimiento del 18% frente al 2020. El ranking de esta red lo lidera La Liga, con un 34% de cuota de mercado, seguido de RedBull, Policía Nacional, Starbucks, Iberdrola, Carrefour, Acciona, NYX, Lowi y Popitas.

Como si esto fuera poco, KFC tiene una cuenta de Twitch, la cual cuenta con 22.664 seguidores pese a que aún no han hecho ninguna transmisión.

¿Cuál es la estrategia de KFC en sus redes sociales?

KFC busca en sus redes sociales romper las reglas de "ser una empresa correcta" y generar una gran empatía con sus seguidores. Los memes son su fuerte y lo que le generan mayor interacción a la compañía.

"La estrategia de KFC en Redes Sociales nos recuerda algo fundamental en Marketing: la mayoría de los éxitos se consiguen no siguiendo las normas. Este es un caso de no pensar tanto en lo que quiere una marca, sino pensar en lo que quiere la gente. Da miedo salirse de los códigos tradicionales de marca, pero la recompensa salta a la vista", asegura Kerman Romeo, Head of Fame & Media Effectiveness de KFC España, en dialogo con el medio Marca.

Daniel Dévai, CEO de Epsilon Technologies, explica: "KFC España es una marca que innova y arriesga en redes y ha conseguido liderar el Social Media en España en 2021 gracias a grandes dosis de humor, creatividad y espontaneidad, tácticas imprescindibles para acercarse a los usuarios".