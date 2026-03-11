Mientras Griezmann confirma que se queda, Julián Alvarez volvió a abrir la puerta a una salida del Atlético de Madrid

El 5-2 del Atlético de Madrid al Tottenham no puede entenderse sin los nombres de Antoine Griezmann y Julián Alvarez. Francés y argentino marcaron en una goleada donde la noticia ahora mismo pasa por sus declaraciones en zona mixta. Mientras el francés confirma que se queda tras rechazar la oferta de Orlando City de la MLS, diferente es el escenario con el ex Manchester City o River Plate.

“¿Quedarme tras el verano? Yo qué sé. Puede que sí, puede que no, nunca se sabe. Yo estoy muy feliz acá, es una pregunta que después sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar y darlo todo. Yo nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido, la gente me brindó su cariño y estoy muy feliz”, palabras de la Araña. No es la primera vez que no cierra la puerta a su salida. Barcelona toma nota.

Recordemos que el argentino tiene contrato hasta el 2030. También que es el fichaje más importante de los últimos años en una entidad donde se entiende que el equipo será construido alrededor de su figura. Desde hace meses se le relaciona con el conjunto culé gracias al final de contrato del delantero polaco Robert Lewandowski. De momento, Julián no descarta una salida del norte de la capital española cuando termine el Mundial.

En cuanto al interés del Barcelona se refiere, Julián Alvarez sí se mostró algo más tajante alrededor de todos los rumores que le unen al Camp Nou: “Yo no tengo nada que decir. Son cosas que se hablan, también en redes sociales hablan mucho, cualquiera pone lo que opina, se hace una bola. Yo nunca dije nada, estoy bien acá, muy contento, peleando en todas las competiciones”.

Diferente fue el escenario cuando hablamos de la figura de Antoine Griezmann. El delantero francés contaba con una oferta para unirse al Orlando City de la MLS a finales de este mes de marzo. Que Atlético de Madrid dispute la final de Copa del Rey dentro de poco más de un mes frente a Real Sociedad termina de aplazar su salida del club hasta julio. Lo confirmó en zona mixta: “Estoy muy bien aquí. Disfruto mucho. Lo que hago en el campo habla por mí. La idea es llegar hasta el final… Eso es mi sueño, mi objetivo y ojalá podamos conseguir algo grande”.

Simeone no teme por la salida de Julián Alvarez

Consultado en rueda de prensa por las declaraciones de su delantero, Diego Pablo Simeone se mostró tajante alrededor de los rumores que rodean a la figura del argentino. No teme ni mucho menos por una marcha rumbo a Barcelona a mediados de año. Pide seguir construyendo y confiando en un fichaje que se entiende por el norte de Madrid como algo absolutamente generacional.

Nuevo doblete de Julián Alvarez ante un Big Six de la Premier League: GETTY

“Le veo feliz, contento, haciendo goles. Entre los equipos que ha estado es donde más goles ha hecho. Se le ve comprometido, positivo, volvió a estar en la línea en la que estaba. Estoy feliz con él, ojalá se pueda quedar muchos años. Ojalá construir un buen equipo para que se queden”, fueron las únicas palabras que entregó el estratega del Atlético de Madrid. De momento, y a la espera de novedades, los colchoneros no tienen la confirmación de que Julián Alvarez seguirá en el club más allá del mes de julio.

