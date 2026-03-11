“Si Mbappé vuelve a jugar con Real Madrid no llegará al Mundial”

El periodista francés Cyril Hanouna es la última voz en hablar de la salud de Kylian Mbappé en Francia. Por el programa W9, aseguró en la previa del duelo entre Real Madrid y Manchester City que, si el delantero disputa minutos a corto plazo, su presencia en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA se encuentra en duda. Se habla de una rodilla izquierda más dañada de lo esperado y de valoraciones en territorio francés que ni mucho menos sacaron buenas conclusiones.

“La única forma de que juegue la Copa del Mundo es dejar de jugar inmediatamente con el Real Madrid. Los ligamentos están dañados, te lo digo. Si deja de jugar y hace ejercicios intensivos de fortalecimiento podría llegar al Mundial. Si vuelve a jugar ahora, se acabó: no habrá Mundial para Mbappé”, comentaba el periodista francés alrededor de un tema que ya es cuestión de Estado tanto en Francia como en el Bernabéu.

No nos olvidemos que Kylian Mbappé pasó los últimos días en París. Lo hizo con el acompañamiento de dos miembros del cuerpo médico del Real Madrid para buscar una segunda opinión alrededor de los daños en el ligamento de su rodilla izquierda. Unas molestias que viene arrastrando desde el pasado mes de diciembre en el encuentro frente a Celta de Vigo en el Bernabéu. Se encuentra descartado para el primer asalto frente a Manchester City.

El problema pasa por entender que en Francia consideran que acelerar los tiempos de su recuperación podría incluso hacerle salir de la lista de Didier Deschamps. Se vive en tiempos de presiones entrecruzadas alrededor de Kylian. Por la Galia niegan los informes de Real Madrid sobre simples molestias y hablan de un escenario complicado a menos de 100 días para el Mundial: “Mbappé vino a París para obtener una segunda opinión. Por lo que tengo entendido, su rodilla es complicada. Más complicada de lo esperado”.

Francia teme que Mbappé no pueda jugar el Mundial por lesión: GETTY

Medios como L’Equipe o The Athletic han ido un paso más allá. Afirman que el entorno del delantero entiende que, si no utiliza buena parte de lo que queda de temporada para prepararse para el Mundial, incluso lo que queda de carrera de Kylian Mbappé se encuentra en juego. Forzar esa rodilla izquierda a los 27 años es entendido como un error que puede costarle varios años de trayectoria en la élite. Francia sigue presionando para evitar que el futbolista llegue al partido de la próxima semana en el Etihad.

Real Madrid espera contar con Mbappé para la vuelta

En medio de todo lo comentado apareció el testimonio de Álvaro Arbeloa. El entrenador del Real Madrid sigue sin ponerle fecha de retorno a su estrella. Dejó en claro que se encuentra mejor de sus molestias, así como que espera poder contar con él para el segundo asalto frente a Pep Guardiola y su Manchester City. Desde mañana, y dependiendo del resultado, puede cambiar la hoja de ruta de todas las partes involucradas.

“Está mucho mejor. Como os he comentado estas últimas semanas, es algo de ir día a día y de ver cómo va evolucionando. Toda esta semana ha sido muy positiva y ha vuelto con grandes sensaciones. Cada día está mejor y estamos esperándole de vuelta muy pronto”, declaró el entrenador del Real Madrid. En lo que va de campaña, Kylian Mbappé suma 38 goles en poco más de 33 partidos oficiales y es el máximo anotador de su equipo en todas las competencias que le quedan por disputar al conjunto merengue.

Datos claves

Kylian Mbappé sufre daños en los ligamentos de su rodilla izquierda desde diciembre pasado.

sufre daños en los ligamentos de su desde diciembre pasado. El delantero francés se encuentra descartado para el primer partido contra el Manchester City .

. Informes franceses advierten que Mbappé arriesga su presencia en el Mundial si juega pronto.

