La explicación del técnico de Tottenham sobre el cambio del arquero Antonín Kinsky ante Atlético de Madrid

Noche difícil para Antonín Kinsky. A sus 22 años, el checo tuvo un agrio debut en la UEFA Champions League. Guglielmo Vicario le reemplazó con 3-0 en el marcador para Atlético de Madrid y en un contexto donde hasta los hinchas locales le aplaudían tras sus errores. Igor Tudor, responsable de dicha sustitución, dio sus motivos para no exponer más a su titular en la ida de octavos. 5-2 para los colchoneros en la capital de España.

“Es algo muy poco común. Llevo entrenando 15 años y nunca me había pasado. Había que proteger al chaval. Para mí es la decisión correcta. Hemos hablado después, es un buen chaval y un gran portero. Puede pasar esto. El comienzo del partido nos vimos frágiles, débiles. Casi marcamos el 4-2, pero encajamos el 5-1”, reflexiones del DT de Tottenham. Las imágenes de Kinsky dejando hasta el banco de suplentes tras el cambio son la mejor muestra del duro momento que vivió en el Metropolitano.

Hasta compañeros de Kinsky como Pedro Porro fueron consultados. El español, uno de los anotadores de los Spurs en una jornada negra, defendió a Antonín y dejó en claro que pronto habrá nuevas oportunidades. Los ingleses cayeron con una goleada que casi sentencia la eliminatoria. Recordemos que en este momento luchan por mantenerse con vida en la lucha por no descender en la Premier League.

“Mandarle un mensaje de apoyo. En estos momentos es jodido para él. El chaval ha venido trabajando muy bien. También tenía a Vicario delante que estaba haciendo las cosas bien y cuando tienes una oportunidad te pasan estas cosas… A veces el fútbol es así. A mí me recuerda el resbalón que tuve en Escocia con España. Hay que levantarse. No he podido hablar con él y le daré un abrazo ahora grande”, palabras de Pedro Porro. Kinsky, con sus errores en el primer y tercer gol de los rojiblancos, se vio arropado por un club en su momento más bajo en décadas en cuanto a regularidad.

Kinsky dejó el césped antes de los 20 minutos por Vicario: GETTY

¿Y del lado colchonero? Pues Diego Pablo Simeone no negó que se trata de una situación curiosa donde las haya. No quiso hacer daño en una herida donde Kinsky seguro tendrá revancha más pronto que tarde: “No, a nivel profesional, no. No es problema mío, es problema de ellos, del entrenador, del portero. No opino de la toma de decisiones de otras personas”.

Atlético de Madrid, cerca de robarse la localía para cuartos

Las nuevas normas de la Champions son claras: cualquier equipo que elimine a un club del top 8 tomará su lugar en la lucha por terminar las eliminatorias de la Copa de Europa en casa. Atlético de Madrid entró desde el playoff, mientras Tottenham culminó la primera fase como cuarto con 17 unidades. El premio por pasar es enorme.

Y es que, en caso de aguantar en la vuelta, Atlético se garantiza jugar la vuelta de cuartos en casa. Ni Barcelona ni Newcastle sumaron más puntos que Tottenham en la primera fase del certamen. Los culés igualaron a uno en su visita a Inglaterra y, en este contexto, avanzando, terminan la lucha por las semifinales al norte de Madrid. Solo Arsenal, pasando cada ronda, tiene asegurado finiquitar cada fase en su casa por ese lado del cuadro.

Datos claves

Antonín Kinsky debutó en Champions League recibiendo tres goles antes de ser sustituido por Vicario.

debutó en Champions League recibiendo antes de ser sustituido por Vicario. El Atlético de Madrid venció al Tottenham por 5-2 en la ida de octavos.

venció al Tottenham por en la ida de octavos. Los Spurs finalizaron la primera fase con 17 unidades, ocupando el cuarto puesto del torneo.

