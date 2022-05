El martes 17 de mayo comenzó uno de los eventos más importantes del cine: el Festival de Cannes, en el sur de Francia. La ceremonia, que había sido suspendida en 2020 por la pandemia y en el 2021 tuvo un aforo reducido, se desarrollará hasta el sábado 28 de este mes.

+Comic Con 2022: el cronograma completo del evento

En esta oportunidad, el evento tendrá en cartelera una gran variedad de lanzamientos. Se destacan los estrenos de "Elvis", " Top Gun: Maverick", "Crimes of the Future", "Armageddon Time" y" Three Thousand Years of Longing".

El actor francés Vincent Lindon, que se alzó con el Premio a la mejor interpretación en el Festival de Cannes de 2015 por La Loi du Marché, será el presidente del jurado. En Cinéfondation y cortometrajes el vicepresidente será Yousry Nasrallah, en un certain regard la encargada será de Valeria Golino y, en Cámera D'Or, la presidencia pertenecerá a Rossy de Palma.

Festival de Cannes 2022: ¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO?

El Festival de Cannes 2022 se puede ver en directo desde el canal de YouTube del festival.

+Festival de Cannes 2022: ver EN VIVO y EN DIRECTO