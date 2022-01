Las autoridades de Qatar remitieron a la fiscalía a las personas que no cumplen con los protocolos de Covid-19.

Qatar 2022 | El Gobierno del país asiático toma duras medidas ante las personas que no cumplan con los protocolos del Covid-19

En los últimos días se dispararon los casos de Covid-19 en Qatar desde la llegada de la variante Ómicrón. Con el fin de cuidar a la población y además transmitirle seguridad a las personas que viajen al país a fin de año para presenciar la Copa del Mundo, el Gobierno rápidamente tomó nuevas medidas para evitar los contagios masivos. Y se mostraron rigurosos ante las personas que no cumplen con los requisitos.

En este marco, sólo en la última jornada, las autoridades designadas detuvieron a 684 personas por violaciones a la medida cautelar de Covid-19: se informó a 431 personas por no usar mascarillas, 220 por no mantener una distancia y 33 fueron remitidas a la fiscalía por no instalar la aplicación Ehteraz.

+Qatar 2022 | ¿Cuál es el continente que aún no albergó la Copa del Mundo?

"En línea con la decisión de gabinete basada en la Ley Número 17 de 1990 sobre enfermedades infecciosas, las autoridades competentes remitieron a la Fiscalía a varias personas por violar las medidas preventivas y cautelares vigentes del Covid-19", informó el Ministerio en un comunicado.

+Qatar 2022 | Los siete paquetes para viajar a la Copa del Mundo que ya están disponibles

El mismo concluye con el siguiente apartado: "Las autoridades instan a la ciudadanía a adherirse a las decisiones cautelares y preventivas vigentes para protegerlos a ellos ya otros de la propagación del coronavirus en la sociedad".

¿El uso de mascarilla es obligatorio en Qatar?

En Qatar, el uso de mascarillas es obligatorio actualmente debido a la suba de casos, en todos los lugares públicos tanto cerrados como abiertos. Las únicas excepciones son para niños menores de seis años y personas que realizan deporte y ejercicio en lugares abiertos.