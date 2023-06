El reconocido diario The New York Times ha revelado los fascinantes detalles de un contrato multimillonario que convierte a Lionel Messi en el portavoz oficial de turismo de Arabia Saudí.

Este acuerdo sin precedentes podría hacer que el astro argentino perciba la increíble suma de 22,5 millones de euros a lo largo de tres años. Esto se dará a cambio de participación en apariciones comerciales, publicaciones en redes y lujosas vacaciones en el reino con su familia.

El contrato de Messi

El contrato en cuestión contiene una condición particularmente interesante: Messi se compromete a no hacer ninguna declaración que pueda “manchar” la imagen de Arabia Saudí.

Cabe destacar que Arabia Saudí ha realizado inversiones significativas en diversos deportes profesionales. En estos se incluye la adquisición de un equipo en la Premier League, la organización de combates de boxeo, competiciones de Fórmula 1, golf profesional, pádel, vóley playa y más.

El acuerdo con Arabia Saudí: detalles exclusivos

Según información obtenida por The New York Times, el contrato entre Messi y la autoridad de turismo de Arabia Saudí ha sido un secreto celosamente guardado. Si bien no se puede confirmar si el contrato revisado por el diario es la versión actual del acuerdo, la información proporcionada ha sido corroborada por fuentes cercanas.

A continuación, los detalles más destacados del contrato fechado el 1 de enero de 2021, el cual fue firmado por Lionel Messi y su hermano Rodrigo, gerente comercial del argentina:

1.8 millones de euros: Vacaciones familiares anuales de cinco días o dos vacaciones anuales de tres días cada una. Los gastos de viaje y alojamiento en hoteles de cinco estrellas correrán a cargo del gobierno saudí, cubriendo los gastos de Messi, hasta 20 familiares y amigos.

1.8 millones de euros: Messi se compromete a promocionar Arabia Saudí en sus cuentas de redes sociales al menos 10 veces al año, además de hacerlo durante sus vacaciones en el reino.

1.8 millones de euros adicionales: Participación en una campaña turística anual. Hasta el momento, la primera campaña compartida fue un elaborado video filmado en el desierto, que capturó la esencia y la belleza del país.

1.8 millones de euros destinados a obras de caridad y apariciones benéficas, reafirmando así el compromiso de Messi con causas nobles.

Este contrato histórico refuerza el estatus de Lionel Messi como uno de los futbolistas más influyentes del mundo. Su asociación con Arabia Saudí no solo promoverá el turismo en el reino, sino que también creará nuevas oportunidades para futbolistas y deportistas de diversas disciplinas.

Además, subraya la creciente importancia de las colaboraciones entre figuras del deporte y países en su búsqueda de una proyección global positiva.