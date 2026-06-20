Alianza Lima no pudo ante Carlos Mannucci y quedó al borde de la eliminación en la Copa de la Liga

Alianza Lima perdió en la Copa de la Liga y quedó expuesto a una eliminación temprana en este certamen. Esta vez no pudieron ante Carlos A. Mannucci y por ello están a solo un partido de quedarse con las manos vacías en este nuevo certamen nacional.
En la ciudad de Trujillo el plantel de La Victoria terminó cayendo por 3-1 ante los ‘carlistas’. Alejandro Montalva abrió el marcador en el tiempo extra de la primera parte. Luego David Chicoma puso el 2-0 a los 77, Stefano Olaya descontó, pero Giancarlo Ramos marcó el gol de la victoria para los trujillanos.
A falta de solo una fecha para terminar la fase de grupos, el cuadro de Matute está cerca de la eliminación. Necesitan una victoria sea como sea para lograr avanzar a la siguiente etapa. En este caso juegan de locales, lo cual les permiten tener a su gente para intentar revertir este mal momento.
Partido de Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima:
Tabla de posiciones del Grupo A de Alianza Lima
En el grupo A de Alianza Lima pasan los mejores 2 equipos a los octavos de final del torneo.
|#
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|PTS
|1
|Alianza Atlético
|2
|2
|0
|0
|+3
|6
|2
|Carlos Mannucci
|2
|1
|0
|1
|+1
|3
|3
|Alianza Lima
|2
|0
|1
|1
|-2
|1
|4
|César Vallejo
|2
|0
|1
|1
|-2
|1
¿Cómo se jugará la fecha 3 del Grupo A de la Copa de la Liga?
Para el cierre de la Copa de la Liga en el Grupo A se vienen partidos de alta intensidad. César Vallejo va a recibir a Carlos A. Mannucci en el Derbi de Trujillo, un partido que puede llegar a definir el grupo, ya que un empate o victoria de los ‘carlistas’ podría definir todo.
Mientras tanto, Alianza Lima va a recibir a Alianza Atlético que busca quedar primero en su grupo. Así que va a ser un choque de clubes de la Liga 1 tratando de avanzar en este certamen nacional.
Partidos de la fecha 3:
- César Vallejo vs Carlos A. Mannucci | 28 de junio
- Alianza Lima vs Alianza Atlético | 28 de junio
Datos Claves
- Alianza Lima cayó 3-1 ante Carlos A. Mannucci en Trujillo.
- Alianza Atlético lidera el Grupo A con seis puntos acumulados.
- El 28 de junio se disputará la tercera fecha del torneo.