Alianza Lima no pudo ante Carlos Mannucci y quedó al borde de la eliminación en la Copa de la Liga

Alianza Lima perdió en condición de local y ahora está al borde de la eliminación de la Copa de la Liga.

Alianza Lima perdió en la Copa de la Liga y quedó expuesto a una eliminación temprana en este certamen. Esta vez no pudieron ante Carlos A. Mannucci y por ello están a solo un partido de quedarse con las manos vacías en este nuevo certamen nacional.

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En la ciudad de Trujillo el plantel de La Victoria terminó cayendo por 3-1 ante los ‘carlistas’. Alejandro Montalva abrió el marcador en el tiempo extra de la primera parte. Luego David Chicoma puso el 2-0 a los 77, Stefano Olaya descontó, pero Giancarlo Ramos marcó el gol de la victoria para los trujillanos.

A falta de solo una fecha para terminar la fase de grupos, el cuadro de Matute está cerca de la eliminación. Necesitan una victoria sea como sea para lograr avanzar a la siguiente etapa. En este caso juegan de locales, lo cual les permiten tener a su gente para intentar revertir este mal momento.

Partido de Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima:

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Tabla de posiciones del Grupo A de Alianza Lima

En el grupo A de Alianza Lima pasan los mejores 2 equipos a los octavos de final del torneo.

# EQUIPO PJ PG PE PP DIF PTS 1 Alianza Atlético 2 2 0 0 +3 6 2 Carlos Mannucci 2 1 0 1 +1 3 3 Alianza Lima 2 0 1 1 -2 1 4 César Vallejo 2 0 1 1 -2 1

¿Cómo se jugará la fecha 3 del Grupo A de la Copa de la Liga?

Para el cierre de la Copa de la Liga en el Grupo A se vienen partidos de alta intensidad. César Vallejo va a recibir a Carlos A. Mannucci en el Derbi de Trujillo, un partido que puede llegar a definir el grupo, ya que un empate o victoria de los ‘carlistas’ podría definir todo.

Mientras tanto, Alianza Lima va a recibir a Alianza Atlético que busca quedar primero en su grupo. Así que va a ser un choque de clubes de la Liga 1 tratando de avanzar en este certamen nacional.

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Partidos de la fecha 3:

César Vallejo vs Carlos A. Mannucci | 28 de junio

Alianza Lima vs Alianza Atlético | 28 de junio

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