Algunas internas dentro de la FIFA atentan contra el proyecto de Conmebol de ampliar el número de selecciones para el Mundial 2030. Los detalles.

El Mundial 2026 ya ha hecho historia por ser el primero que cuenta con 48 selecciones. Pero, la posibilidad de que ese número aumente sigue sobre la mesa. Conmebol, a través de Alejandro Domínguez, quiere subir el número de equipos con vistas a su objetivo de que Uruguay, Argentina y Paraguay también sean sedes para los partidos inaugurales de la Copa del Mundo 2030. Sin embargo, en las últimas horas, esta idea ha perdido fuerza.

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La larga fase de grupos del Mundial 2026 ha generado algunos malestares, pero la realidad es que los niveles de audiencia se han mantenido bien y las selecciones, consideradas humildes, han dado un gran papel en más de un partido. Por lo tanto, hay cierto éxito respecto al aumento a 48 selecciones.

Pero la historia es distinta con la posibilidad de que esto número llegue a 64 para el Mundial 2030. La propuesta que Conmebol hizo había recibido un visto bueno de parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en setiembre de 2025. “Quiero respaldar las palabras de Alejandro. Nos ha animado a todos a pensar en cómo celebrar este torneo como se merece. Por lo tanto, cualquier idea merece ser estudiada“, supo decir en aquel entonces.

FIFA empieza a enfriar la idea de 64 selecciones para el Mundial 2030

Ahora, en pleno desarrollo del Mundial 2026, la posibilidad de que la próxima Copa del Mundo vuelva a aumentar el número de selecciones a 64 se está enfriando, según reveló el medio francés RMC Sport. Esto se debe a las posturas de parte del propio Infantino, la UEFA y hasta otras confederaciones.

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El artículo de RMC Sport firmado por Nicolas Pelletier (oficial).

En primer lugar, Infantino, si bien aportó un visto bueno como se dijo, ha mantenido el silencio respecto a este plan impulsado por el fútbol sudamericano. “Este silencio se interpreta internamente más como una falta de entusiasmo que como un apoyo discreto“, aseveró el citado medio de comunicación francés.

Han existido algunas reuniones entre las confederaciones para tratar la idea, pero sin buenos resultados para Conmebol. El silencio de Infantino también tiene que ver con las posturas que tienen otras confederaciones y atentan contra sus propios intereses.

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Para poner en contexto: UEFA es una de las mayores opositoras en el plan de aumentar el número de selecciones a 64 para el Mundial 2030. Según esta confederación, de acuerdo a lo dicho por RMC Sport, esto sólo haría que Sudamérica tenga más partidos y le quite protagonismo. Otras confederaciones como la Asiática (AFC) tampoco estarían entusiasmados con la idea.

Gianni Infantino busca evitar conflictos ante el plan de Conmebol (Getty Images).

Ahora bien, el presidente de la FIFA no quiere entrar en ningún conflicto con alguna confederación por este tema. Para 2027, busca la reelección para su cargo y, por tanto, no quiere diferenciarse de la postura de ciertas federaciones, para no entrar en una contienda innecesaria.

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FIFA e Infantino perjudican el sueño de la Selección Peruana

Sin un Mundial con 64 selecciones, se mantendría la Copa del Mundo con 48 como la que se está realizando en Estados Unidos, México y Canadá. Por ende, esto complica el sueño de algunas selecciones de verse beneficiadas en caso de que aumente el número de equipos.

Este es el caso de la Selección Peruana. Tras un decepcionante ciclo mundialista para esta Copa Mundial de la FIFA 2026, un aumento de número de participantes para el 2030 le permitiría prácticamente meterse en el certamen. Se podría dar gracias a la cantidad de cupos que podría ganar Conmebol para la clasificación.

Ante esto, las chances de ‘La Bicolor’ para clasificar al Mundial aumentan considerablemente. Sin embargo, con las noticias que surgen respecto a que el plan de 64 selecciones parece perder fuerza, significaría un revés en las aspiraciones que tiene la Federación Peruana de volver a tener a su selección en la Copa del Mundo nuevamente.

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