Mateo Antoni no se guardó nada tras volver a Perú para entrenar con Alianza Lima y dejó en claro que hay cosas por corregir.

El regreso de Mateo Antoni a Perú tras sus vacaciones dejó declaraciones que rápidamente llamaron la atención en el entorno de Alianza Lima. El defensa fue consultado por los movimientos más importantes del mercado, especialmente por las llegadas de Gianluca Lapadula a Universitario y Hernán Barcos a Sporting Cristal.

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Pese a la expectativa que han generado ambos fichajes en la Liga 1, Antoni dejó en claro que dentro del plantel blanquiazul la atención está puesta exclusivamente en los objetivos propios y no en los refuerzos de los rivales.

El defensa uruguayo fue directo al responder sobre las incorporaciones de los principales competidores de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026, mostrando tranquilidad respecto a los movimientos del mercado.

Además, remarcó que el grupo mantiene la misma mentalidad que lo llevó a conquistar el Torneo Apertura 2026 y que el foco sigue siendo mejorar aspectos del juego para sostener el rendimiento durante la segunda mitad de la temporada.

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Mateo Antoni jugando por Alianza Lima durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Alianza Lima)

Antoni explica qué necesita Alianza Lima para ser campeón nacional

“Nosotros estamos muy enfocados en lo nuestro y no nos interesa nada más que eso”, señaló Mateo Antoni al ser consultado por las contrataciones de Universitario y Sporting Cristal para el Torneo Clausura.

Posteriormente, el defensa explicó que el equipo todavía tiene margen de crecimiento pese al éxito obtenido en el Apertura. “Siempre hay algo para mejorar, no importa que hayas salido campeón. El fútbol peruano me ha ayudado a recuperar confianza”, comentó Antoni a Jax Latin Media. Ahora, Alianza Lima buscará ganar también el Clausura para proclamarse campeón nacional de forma directa; de lo contrario, el título de la Liga 1 se definirá mediante los playoffs.

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“Estamos muy enfocados en lo nuestro y nos nos interesa nada más que eso. Siempre hay algo para mejorar, el fútbol peruano me ha ayudado a recuperar confianza”



Mateo Antoni, jugador de Alianza Lima



📹 @Gabrielngeles4 pic.twitter.com/1lLMuUEsP4 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) June 20, 2026

¿Hasta cuándo Mateo Antoni tiene contrato con Alianza Lima?

Mateo Antoni tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Además, el defensa uruguayo cuenta con una opción de compra oficial, según la información de Transfermarkt.

¿Cuánto vale actualmente Mateo Antoni?

Mateo Antoni vale 650 mil euros según el último reporte oficial de Transfermarkt.

Datos claves

El defensa uruguayo Mateo Antoni regresó al Perú tras culminar sus vacaciones.

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El futbolista Mateo Antoni brindó estas declaraciones al medio de comunicación Jax Latin Media.