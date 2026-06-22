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Mundial 2026

Quiénes juegan MAÑANA martes 23 de junio en el Mundial 2026: programación de partidos, horarios y dónde ver en Perú

Cuatro partidos le dan el cierre a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. CR7 sale al campo, al igual que Inglaterra, Croacia y Colombia, entre otros.

Cristiano Ronaldo sale al campo por segunda vez en la Copa del Mundo este martes.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo sale al campo por segunda vez en la Copa del Mundo este martes.

Este martes 23 de junio culmina la fecha 2 del Mundial 2026 con la programación de cuatro partidos clave para definir la situación de varias selecciones. Para este día, llega el momento en que los Grupos K y L vean acción en campo. Por lo tanto, entre otros, Portugal, Colombia e Inglaterra se presentan por segunda vez en la Copa del Mundo.

La jornada comienza con la Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentándose a Uzbekistán en Houston. Le sigue Inglaterra, que busca la clasificación directa a 16avos de final, y se mide con Ghana en Boston. Después, Panamá buscará dar el golpe frente a Croacia en Toronto. Y el martes se cierra con el enfrentamiento entre Colombia y la República Democrática del Congo en suelo mexicano.

PARTIDOS DEL MARTES 23 DE JUNIO: HORARIOS Y TV EN PERÚ

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos – 4 partidos

PORTUGAL VS UZBEKISTÁN (GRUPO K)

Estadio NRG (Houston), Estados Unidos

  • Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Argentina: 14:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow, Disney+ Premium
  • Chile: 13:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • México: 11:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Win Sports
  • Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
  • España: 20:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock
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INGLATERRA VS GHANA (GRUPO L)

Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos

  • Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, América TVGO, Disney+ Premium
  • Argentina: 17:00 horas | Telefe, DSports, DGO, Disney+, Paramount+, Disney+ Premium
  • Chile: 16:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • México: 14:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 15:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

PANAMÁ VS CROACIA (GRUPO L)

Estadio BMO Field (Toronto), Canadá

  • Perú: 18:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+
  • Argentina: 20:00 horas | TyC Sports, DSports 2, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: 19:00 horas | Chilevision, DSports 2, DGO, Paramount+
  • México: 17:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 18:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 18:00 horas | DSports 2, DGO, Paramount+
  • España: 02:00 (miércoles 24) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock

COLOMBIA VS REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (GRUPO K)

Estadio Akron (Guadalajara), México

  • Perú: 21:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • Argentina: 23:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 20:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, ViX Premium, TUDN
  • Colombia: 21:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Paramount+, Win Sports
  • Ecuador: 21:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • España: 05:00 (miércoles 24) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET) | FS1, Telemundo, Peacock

DATOS CLAVE

  • Cristiano Ronaldo juega con Portugal ante Uzbekistán este martes en Houston.
  • Cuatro partidos cierran la segunda fecha mundialista este martes 23 de junio.
  • Inglaterra busca clasificar a 16avos de final enfrentando a Ghana en Boston.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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