Gianluca Lapadula es nuevo delantero de Universitario y fue presentado con tremendo video

La espera terminó para los hinchas de Universitario de Deportes, por fin llegó el nuevo delantero que han estado pidiendo por meses. Gianluca Lapadula deja el fútbol italiano y firmó con los ‘cremas’, siendo presentado con bombos y platillos. Las redes sociales explotaron de inmediato al ver la forma en la que fue anunciada su contratación.

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Si hay algo que ha caracterizado al delantero italo-peruano es por tocar el piano. Así que no tuvieron mejor idea que hacer un video con este instrumento musical. Resaltando una de las grandes pasiones del ‘Bambino’, que se mostró bastante contento al vestir por primera vez la camiseta ‘crema’.

En las redes sociales los hinchas no dejaron de quedar contentos con la forma en la que se presentó a Lapadula. Muchos felicitaron al equipo de marketing del club por la forma en la que se hizo este video. No obstante, también están esperando que ahora el atacante nacional pueda rendir a la altura del club. Ya que se espera que rápidamente pueda llegar a ser titular y que convenza con sus goles.

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Hinchas contentos con la presentación (Foto: X).

Los detalles de la llegada de Gianluca Lapadula

Según lo que se ha podido conocer por medio del periodista Gustavo Peralta, el contrato que firmó Gianluca Lapadula es por 1 año y medio. Así que estará en Ate hasta finales del 2027 si es que todo llega a salir bien. Siendo este el primer equipo peruano en el que juega el italo-peruano.

Hay que menciona también que ya comenzará con los entrenamientos, es decir que desde este lunes 22 de junio ya estará a las órdenes de Héctor Cúper en Campomar. Recordemos que todavía hay tiempo para el inicio del Torneo Clausura, en este caso vuelven a las canchas el 17 de julio.

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Gianluca Lapadula llegó a Universitario (Foto: Universitario).

Los números con los que llega Gianluca Lapadula a Universitario

El atacante de 36 años de edad estuvo jugando la temporada pasada en el Spezia con el que terminó yéndose al descenso. No logró ayudar mucho al equipo por un tema de lesiones, así como decisión del técnico lo que hizo que se pierda 21 partidos en total.

Mientras tanto, en cancha estuvo en 19 partidos, en los cuales logró hacer 6 goles y dio 3 asistencias, todo esto en un total de 1033 minutos. Lo cual nos deja un saldo de 1 gol cada 172,16 minutos que vendría a ser 1 gol cada 1,9 partidos.

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