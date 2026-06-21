Mateus Uribe era el nombre que sonó fuerte en Universitario, hasta hace poco. Ahora, apareció un jugador que podría llegar a la tienda crema.

La obsesión de Universitario de Deportes por romper el mercado de pases con el colombiano Mateus Uribe parece que llegó a su fin de forma definitiva. La directiva crema habría dado un paso al costado ante las altas pretensiones económicas del jugador y activó de inmediato un plan de contingencia de primer nivel.

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El elegido para liderar el mediocampo merengue es Leonardo Gil, actual futbolista de Huracán de la Liga Argentina, cuyo nombre tomó una fuerza tremenda en las últimas horas. Según informó el medio periodístico De Las Gradas A La Cancha, el volante zurdo ya se posiciona como la opción más real y concreta para el club.

Universitario podría sumar a Leonardo Gil de Huracán. (Foto: X).

El contexto de su posible fichaje en Universitario

La directiva reaccionó rápido buscando un perfil con experiencia internacional comprobada y que conozca la presión de los clubes grandes. El “Colo” Gil encaja perfectamente en esa búsqueda de jerarquía inmediata para el plantel.

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Su incorporación genera debate táctico entre los hinchas merengues porque no cumple con las características de un “volante tapón” puro. Sin embargo, el comando técnico de Héctor Cúper, valora su capacidad como mediocampista mixto para darle salida limpia al equipo.

La carrera profesional de Leonardo Gil

El volante argentino nacionalizado chileno cuenta con una trayectoria destacada en varios de los clubes más importantes de Sudamérica. Destaca principalmente por su gran despliegue físico y su precisión en la pelota parada.

Formado en la CAI, pasó por Olimpo, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Rosario Central, donde fue campeón. Posteriormente, sumó experiencias en el Al-Ittihad de Arabia Saudita y el Vasco da Gama de Brasil.

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Entre 2021 y 2024 se convirtió en referente de Colo-Colo de Chile, ganando múltiples títulos nacionales. Llegó a Huracán a inicios de 2025, donde se consolidó rápidamente como una pieza clave de la Liga Profesional Argentina.

DATOS CLAVE

Mateus Uribe fue descartado por Universitario por sus altas pretensiones económicas.

Leonardo Gil, actual volante de Huracán, es la opción principal de Universitario.

Leonardo Gil jugó en Colo-Colo ganando múltiples títulos entre 2021 y 2024.