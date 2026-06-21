Por qué no juega Jérémy Doku para Bélgica hoy ante Irán por el Grupo G del Mundial 2026

Jérémy Doku es la gran ausencia en la alineación titular de la Selección de Bélgica para el partido ante Irán por el Grupo G del Mundial 2026. El entrenador Rudi García decidió realizar cambios con respecto al equipo que inició ante Egipto y uno de ellos es la salida del futbolista del Manchester City.
Luego del empate 1-1 entre los belgas e iraníes, el entrenador de los ‘Diablos Rojos’ definió una alineación titular con múltiples figuras, como por ejemplo, Kevin De Bruyne o Romelu Lukaku. Sin embargo, no entró en el once Doku, quien había arrancado en el primer encuentro.
Tonight's cast. 🍿 #SelectedByPwC #BELIRA pic.twitter.com/rwWFEZoQgd— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 21, 2026
¿Por qué no juega Jérémy Doku hoy en Bélgica vs Irán?
Rudi García decidió que Jérémy Doku no forme parte de la alineación titular en Bélgica para el duelo ante Irán. El motivo de esta ausencia ha sido motivo de debate en su país, ya que hubo algunas especulaciones respecto al nacimiento de su hijo y un viaje para presenciarlo.
🚨 La journaliste France Pierron s'exprime après avoir provoqué une polémique en critiquant le fait que Jérémy Doku 🇧🇪 puisse quitter la sélection belge pour assister à l'accouchement de sa femme.— Actu Foot (@ActuFoot_) June 20, 2026
🗣️ « Devant les très nombreuses réactions suite à mes propos, je souhaite apporter… pic.twitter.com/YJkowaqHr5
Sin embargo, Doku padece un problema respiratorio, que lo ha tenido a maltraer durante los últimos días y hasta le impidió entrenarse con normalidad, según múltiples medios. Por lo tanto, se decidió el ingreso de Leandro Trossard en su lugar.
Dónde ver EN VIVO Bélgica vs Irán por el Grupo G del Mundial 2026: canales de TV y streaming online
Doku ha sido uno de los mejores jugadores belgas de toda la temporada 2025/2026. Ha disputado 47 partidos en la temporada con Manchester City. Marcó 8 goles y ha dado 14 asistencias. Se ha convertido en uno de los futbolistas más revulsivos del equipo ‘citizen’ y también de su seleccionado.
En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.
Alineación confirmada de Bélgica para enfrentar a Irán
- Thibaut Courtois
- Thomas Meunier
- Nathan Ngoy
- Brandon Mechele
- Maxim De Cuyper
- Nicolas Raskin
- Youri Tielemans
- Alexis Saelemaekers
- Kevin De Bruyne
- Leandro Trossard
- Romelu Lukaku
- DT: Rudi García
DATOS CLAVE
- Jérémy Doku no juega ante Irán debido a un problema respiratorio confirmado.
- Leandro Trossard reemplaza al delantero en la alineación titular definida por Rudi García.
- 8 goles y 14 asistencias registra en 47 partidos jugados con el Manchester City.