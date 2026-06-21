Por qué no juega Jérémy Doku para Bélgica hoy ante Irán por el Grupo G del Mundial 2026

Doku es la principal ausencia en el once titular de Bélgica para su partido ante Irán por el Mundial 2026. Rudi García definió su salida de la alineación.

Jérémy Doku es la gran ausencia en la alineación titular de la Selección de Bélgica para el partido ante Irán por el Grupo G del Mundial 2026. El entrenador Rudi García decidió realizar cambios con respecto al equipo que inició ante Egipto y uno de ellos es la salida del futbolista del Manchester City.

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Luego del empate 1-1 entre los belgas e iraníes, el entrenador de los ‘Diablos Rojos’ definió una alineación titular con múltiples figuras, como por ejemplo, Kevin De Bruyne o Romelu Lukaku. Sin embargo, no entró en el once Doku, quien había arrancado en el primer encuentro.

¿Por qué no juega Jérémy Doku hoy en Bélgica vs Irán?

Rudi García decidió que Jérémy Doku no forme parte de la alineación titular en Bélgica para el duelo ante Irán. El motivo de esta ausencia ha sido motivo de debate en su país, ya que hubo algunas especulaciones respecto al nacimiento de su hijo y un viaje para presenciarlo.

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🚨 La journaliste France Pierron s'exprime après avoir provoqué une polémique en critiquant le fait que Jérémy Doku 🇧🇪 puisse quitter la sélection belge pour assister à l'accouchement de sa femme.



🗣️ « Devant les très nombreuses réactions suite à mes propos, je souhaite apporter… pic.twitter.com/YJkowaqHr5 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 20, 2026

Sin embargo, Doku padece un problema respiratorio, que lo ha tenido a maltraer durante los últimos días y hasta le impidió entrenarse con normalidad, según múltiples medios. Por lo tanto, se decidió el ingreso de Leandro Trossard en su lugar.

Doku ha sido uno de los mejores jugadores belgas de toda la temporada 2025/2026. Ha disputado 47 partidos en la temporada con Manchester City. Marcó 8 goles y ha dado 14 asistencias. Se ha convertido en uno de los futbolistas más revulsivos del equipo ‘citizen’ y también de su seleccionado.

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Alineación confirmada de Bélgica para enfrentar a Irán

Thibaut Courtois

Thomas Meunier

Nathan Ngoy

Brandon Mechele

Maxim De Cuyper

Nicolas Raskin

Youri Tielemans

Alexis Saelemaekers

Kevin De Bruyne

Leandro Trossard

Romelu Lukaku

DT: Rudi García

DATOS CLAVE

Jérémy Doku no juega ante Irán debido a un problema respiratorio confirmado.

no juega ante Irán debido a un problema respiratorio confirmado. Leandro Trossard reemplaza al delantero en la alineación titular definida por Rudi García.

reemplaza al delantero en la alineación titular definida por Rudi García. 8 goles y 14 asistencias registra en 47 partidos jugados con el Manchester City.