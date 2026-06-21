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Mundial 2026

Por qué no juega Jérémy Doku para Bélgica hoy ante Irán por el Grupo G del Mundial 2026

Doku es la principal ausencia en el once titular de Bélgica para su partido ante Irán por el Mundial 2026. Rudi García definió su salida de la alineación.

Jérémy Doku, ausente en el partido de Bélgica ante Irán.
© Getty ImagesJérémy Doku, ausente en el partido de Bélgica ante Irán.

Jérémy Doku es la gran ausencia en la alineación titular de la Selección de Bélgica para el partido ante Irán por el Grupo G del Mundial 2026. El entrenador Rudi García decidió realizar cambios con respecto al equipo que inició ante Egipto y uno de ellos es la salida del futbolista del Manchester City.

Luego del empate 1-1 entre los belgas e iraníes, el entrenador de los ‘Diablos Rojos’ definió una alineación titular con múltiples figuras, como por ejemplo, Kevin De Bruyne o Romelu Lukaku. Sin embargo, no entró en el once Doku, quien había arrancado en el primer encuentro.

¿Por qué no juega Jérémy Doku hoy en Bélgica vs Irán?

Rudi García decidió que Jérémy Doku no forme parte de la alineación titular en Bélgica para el duelo ante Irán. El motivo de esta ausencia ha sido motivo de debate en su país, ya que hubo algunas especulaciones respecto al nacimiento de su hijo y un viaje para presenciarlo.

Sin embargo, Doku padece un problema respiratorio, que lo ha tenido a maltraer durante los últimos días y hasta le impidió entrenarse con normalidad, según múltiples medios. Por lo tanto, se decidió el ingreso de Leandro Trossard en su lugar.

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Dónde ver EN VIVO Bélgica vs Irán por el Grupo G del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Doku ha sido uno de los mejores jugadores belgas de toda la temporada 2025/2026. Ha disputado 47 partidos en la temporada con Manchester City. Marcó 8 goles y ha dado 14 asistencias. Se ha convertido en uno de los futbolistas más revulsivos del equipo ‘citizen’ y también de su seleccionado.

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

Alineación confirmada de Bélgica para enfrentar a Irán

  • Thibaut Courtois
  • Thomas Meunier
  • Nathan Ngoy
  • Brandon Mechele
  • Maxim De Cuyper
  • Nicolas Raskin
  • Youri Tielemans
  • Alexis Saelemaekers
  • Kevin De Bruyne
  • Leandro Trossard
  • Romelu Lukaku
  • DT: Rudi García

DATOS CLAVE

  • Jérémy Doku no juega ante Irán debido a un problema respiratorio confirmado.
  • Leandro Trossard reemplaza al delantero en la alineación titular definida por Rudi García.
  • 8 goles y 14 asistencias registra en 47 partidos jugados con el Manchester City.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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