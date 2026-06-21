Quiénes juegan MAÑANA lunes 22 de junio en el Mundial 2026: programación de partidos, horarios y dónde ver en Perú

La programación de partidos de este lunes 22 de junio resulta determinante para las posiciones en el Grupo I y J del Mundial 2026. Las Selecciones Argentina, Francia y Noruega tienen la oportunidad de asegurar su clasificación a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
La jornada inicia temprano con el partido, en Dallas, entre la Selección Argentina y Austria donde el ganador clasificará a 16avos de final. Luego, Francia sale al campo para enfrentar a Irak en Filadelfia. Noruega y Senegal salen al campo para un partidazo en Nueva Jersey. Y cierran la jornada Jordania y Argelia, que necesitan el triunfo para seguir con chances de clasificación.
PARTIDOS DEL LUNES 22 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN PERÚ
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos – 4 partidos
ARGENTINA VS AUSTRIA (GRUPO J)
Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos
- Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 14:00 horas | TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow, Disney+ Premium
- Chile: 13:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- México: 11:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 12:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
- España: 19:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 11:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, Telemundo, Universo, Peacock
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FRANCIA VS IRAK (GRUPO I)
Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos
- Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 15:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Ecuador: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
- España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock
En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.
NORUEGA VS SENEGAL (GRUPO I)
Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos
- Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, América TVGO
- Argentina: 21:00 horas | TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+
- Chile: 20:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Win Sports
- Ecuador: 19:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (martes 23) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock
JORDANIA VS ARGELIA (GRUPO J)
Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos
- Perú: 22:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 00:00 horas (madrugada martes) | DSports, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: 23:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
- México: 21:00 horas (lunes) | ViX Premium
- Colombia: 22:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
- Ecuador: 22:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
- España: 06:00 horas (martes) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET lunes) | FS1, Telemundo, Peacock
DATOS CLAVE
- Argentina vs Austria jugarán en Dallas por el pase a dieciseisavos de final.
- Francia vs Irak se enfrentarán en Filadelfia por el Grupo I del Mundial.
- Noruega vs Senegal disputarán su partido de fase de grupos en Nueva Jersey.