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Mundial 2026

Quiénes juegan MAÑANA lunes 22 de junio en el Mundial 2026: programación de partidos, horarios y dónde ver en Perú

Continúa la acción de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Hay cuatro partidos para todos los gustos este lunes.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.
© Getty ImagesLionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

La programación de partidos de este lunes 22 de junio resulta determinante para las posiciones en el Grupo I y J del Mundial 2026. Las Selecciones Argentina, Francia y Noruega tienen la oportunidad de asegurar su clasificación a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

La jornada inicia temprano con el partido, en Dallas, entre la Selección Argentina y Austria donde el ganador clasificará a 16avos de final. Luego, Francia sale al campo para enfrentar a Irak en Filadelfia. Noruega y Senegal salen al campo para un partidazo en Nueva Jersey. Y cierran la jornada Jordania y Argelia, que necesitan el triunfo para seguir con chances de clasificación.

PARTIDOS DEL LUNES 22 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN PERÚ

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos – 4 partidos

ARGENTINA VS AUSTRIA (GRUPO J)

Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos

  • Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Argentina: 14:00 horas | TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow, Disney+ Premium
  • Chile: 13:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • México: 11:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 12:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
  • España: 19:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 11:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, Telemundo, Universo, Peacock
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FRANCIA VS IRAK (GRUPO I)

Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos

  • Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Argentina: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 15:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
  • España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

NORUEGA VS SENEGAL (GRUPO I)

Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos

  • Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, América TVGO
  • Argentina: 21:00 horas | TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+
  • Chile: 20:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+
  • México: 18:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Win Sports
  • Ecuador: 19:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
  • España: 02:00 (martes 23) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock

JORDANIA VS ARGELIA (GRUPO J)

Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos

  • Perú: 22:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
  • Argentina: 00:00 horas (madrugada martes) | DSports, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: 23:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 21:00 horas (lunes) | ViX Premium
  • Colombia: 22:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 22:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 06:00 horas (martes) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET lunes) | FS1, Telemundo, Peacock

DATOS CLAVE

  • Argentina vs Austria jugarán en Dallas por el pase a dieciseisavos de final.
  • Francia vs Irak se enfrentarán en Filadelfia por el Grupo I del Mundial.
  • Noruega vs Senegal disputarán su partido de fase de grupos en Nueva Jersey.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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