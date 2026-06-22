Francia vs Irak: Dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026

Francia disputa su segundo partido del Mundial 2026 y enfrenta a Irak. Viaja hasta Filadelfia para jugar en un estadio "sustentable".

Las selecciones de Francia e Irak juegan HOY lunes 22 de junio su partido de la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026. El partido se juega en el Lincoln Financial Field (Estadio Filadelfia, para la FIFA por el torneo) en Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos.

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Es el tercer partido que esta cancha alberga en esta Copa del Mundo. El primero que tuvo fue la victoria agónica de Costa de Marfil 1-0 ante Ecuador por el Grupo E. En tanto, el segundo fue la buena exhibición de Brasil, que le ganó 3-0 a Haití por el Grupo C.

El Lincoln Financial Field es la casa de los Philadelphia Eagles, franquicia popular en la NFL (National Football League, fútbol americano), y de los Temple Owls (NCAA). Cuenta con capacidad para casi 70 mil espectadores. Los fanáticos lo llaman, popularmente, “The Linc”, una abreviatura a su nombre completo.

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Datos generales del Lincoln Financial Field

Nombre popular: los locales y fanáticos se refieren a él simplemente como “ The Linc “.

los locales y fanáticos se refieren a él simplemente como “ “. Ubicación: está situado en el sur de Filadelfia (Pensilvania), formando parte del imponente South Philadelphia Sports Complex.

está situado en el sur de Filadelfia (Pensilvania), formando parte del imponente South Philadelphia Sports Complex. Inauguración: abrió sus puertas el 3 de agosto de 2003, concebido para reemplazar al antiguo Veterans Stadium.

abrió sus puertas el 3 de agosto de 2003, concebido para reemplazar al antiguo Veterans Stadium. Inversión: su construcción tuvo un costo aproximado de 512 millones de dólares .

su construcción tuvo un costo aproximado de . Capacidad: puede albergar alrededor de 69,176 espectadores , ofreciendo una excelente visibilidad (aproximadamente dos tercios de los asientos se ubican en los laterales del campo).

puede albergar alrededor de , ofreciendo una excelente visibilidad (aproximadamente dos tercios de los asientos se ubican en los laterales del campo). Casa oficial: es el hogar de los Philadelphia Eagles (NFL) y del equipo universitario Temple Owls (NCAA).

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

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Infraestructura y tecnología

Césped de alto rendimiento: para soportar la agresividad del fútbol americano, el paso continuo de conciertos y los estándares del fútbol internacional, utiliza césped natural con un sofisticado sistema de drenaje y arena (TopDrain) que garantiza su jugabilidad y seguridad.

para soportar la agresividad del fútbol americano, el paso continuo de conciertos y los estándares del fútbol internacional, utiliza césped natural con un sofisticado sistema de drenaje y arena (TopDrain) que garantiza su jugabilidad y seguridad. Circulación mejorada: a diferencia de los recintos de décadas anteriores, cuenta con amplios pasillos de entre 60 y 90 pies de ancho, lo que agiliza el flujo de multitudes de manera drástica.

a diferencia de los recintos de décadas anteriores, cuenta con amplios pasillos de entre 60 y 90 pies de ancho, lo que agiliza el flujo de multitudes de manera drástica. Despliegue visual: está equipado con inmensas pantallas Daktronics-HDTV y más de un kilómetro de tableros de cintas LED que envuelven el interior de las gradas.

está equipado con inmensas y más de un kilómetro de tableros de cintas LED que envuelven el interior de las gradas. Sostenibilidad: cuenta con la certificación LEED Gold. Su funcionamiento eléctrico se apoya en gran medida en paneles solares y turbinas eólicas integradas en la propia estructura del estadio, convirtiéndolo en un referente ecológico.

Vista desde arriba del Lincoln Financial Field en un partido del Mundial 2026 (Getty Images).

Lujos y comodidades

Suites VIP: el estadio subió la vara respecto a su predecesor ofreciendo 172 suites de lujo , con capacidad para acomodar a más de 3,000 espectadores con servicios premium.

el estadio subió la vara respecto a su predecesor ofreciendo , con capacidad para acomodar a más de 3,000 espectadores con servicios premium. Zonas Club: posee más de 10,800 asientos de Club que dan acceso a dos exclusivos salones climatizados de 40,000 pies cuadrados cada uno.

posee más de que dan acceso a dos exclusivos salones climatizados de 40,000 pies cuadrados cada uno. Inclusividad: es uno de los primeros recintos deportivos a gran escala certificado como sensorialmente inclusivo por KultureCity, contando con salas diseñadas para personas con sensibilidades acústicas o lumínicas.

es uno de los primeros recintos deportivos a gran escala certificado como por KultureCity, contando con salas diseñadas para personas con sensibilidades acústicas o lumínicas. Identidad culinaria: entre sus casi 500 puntos de venta de comida, el estadio ofrece los clásicos y auténticos cheesesteaks de Filadelfia (como los de Tony Luke’s), además de hamburguesas originales y pretzels locales.

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Eventos importantes

Mundial de la FIFA 2026: es una de las sedes oficiales del Mundial 2026. Alberga importantes cruces en la fase de grupos (como partidos de Brasil y Francia) y también un partido de octavos de final. Se lo renombra Estadio Filadelfia debido a las restricciones corporativas entre la FIFA y el nombre oficial del recinto.

es una de las sedes oficiales del Mundial 2026. Alberga importantes cruces en la fase de grupos (como partidos de Brasil y Francia) y también un partido de octavos de final. Se lo renombra Estadio Filadelfia debido a las restricciones corporativas entre la FIFA y el nombre oficial del recinto. Tradición universitaria: por su ubicación geográfica a medio camino, es la sede habitual del histórico enfrentamiento de fútbol americano entre las academias de Army y Navy .

por su ubicación geográfica a medio camino, es la sede habitual del histórico enfrentamiento de fútbol americano entre las academias de . Megaconciertos: ‘The Linc’ es parada obligada para las giras mundiales de estadio, habiendo batido récords de asistencia con artistas de la talla de Taylor Swift, Ed Sheeran, Beyoncé y U2.

Curiosidades

El debut no fue con casco y hombreras: aunque es un templo del fútbol americano, el partido inaugural del estadio fue de fútbol (soccer) entre el Manchester United y el FC Barcelona .

aunque es un templo del fútbol americano, el partido inaugural del estadio fue de fútbol (soccer) entre el . Paraíso vegetariano: PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) ha incluido regularmente al Lincoln Financial Field en su lista de los estadios de la NFL más amigables para vegetarianos debido a la enorme cantidad y calidad de sus opciones libres de carne, algo poco común en escenarios de fútbol americano.

PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) ha incluido regularmente al Lincoln Financial Field en su lista de los estadios de la NFL debido a la enorme cantidad y calidad de sus opciones libres de carne, algo poco común en escenarios de fútbol americano. Vistas estratégicas: las enormes aberturas en las esquinas del estadio fueron diseñadas con dos propósitos: permitir el flujo de brisa durante el caluroso inicio de la temporada y ofrecer postales espectaculares del horizonte urbano (skyline) de la ciudad de Filadelfia.

DATOS CLAVE

Francia e Irak juegan el 22 de junio en el Lincoln Financial Field.

juegan el 22 de junio en el Lincoln Financial Field. 69.176 espectadores es la capacidad del estadio inaugurado el 3 de agosto de 2003.

es la capacidad del estadio inaugurado el 3 de agosto de 2003. 512 millones de dólares costó el estadio, inaugurado por Manchester United y Barcelona.