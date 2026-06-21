Alianza Lima se potencia pensando en el Torneo Clausura. Luego de ser campeón del apertura, ficha a este futbolista importante, de la Liga 1.

Alianza Lima no quiere dejar cabos sueltos y ya aseguró a su primer refuerzo para el Torneo Clausura 2026. El cuadro blanquiazul concretó el regreso anticipado de Cristian Neira, quien viene registrando una destacada temporada en el campeonato local.

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El volante nacional, cuyo pase pertenece a la institución íntima, jugó el Torneo Apertura a préstamo en Atlético Grau de Piura. Su notable evolución obligó al área deportiva blanquiazul a solicitar su retorno inmediato, interrumpiendo la cesión pactada para el resto del año.

Cristian Neira jugará ahora en Alianza Lima. (Foto: X).

Un pedido expreso de Pablo Guede

El gran presente del mediocampista ofensivo despertó el interés del comando técnico liderado por el estratega argentino Pablo Guede. Tras registrar etapas previas en Cienciano y Unión Comercio, el futbolista ratificó su madurez futbolística en el norte del país.

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A sus 25 años, el popular ‘Rusito’ mostró un rendimiento sostenido en el primer certamen del año, consolidándose como una de las figuras de la competición. Su despliegue y visión en el terreno de juego lo convirtieron en la prioridad de Guede para otorgarle mayor dinamismo a la volante íntima.

Alianza Lima busca variantes de peso para mantener el protagonismo en el mediocampo de cara a lo que queda del año deportivo. La misión principal del volante será inyectar frescura en la elaboración y asociarse con el ataque blanquiazul.

Incorporación inmediata en Alianza Lima

El periodista Kevin Pacheco precisó que la vuelta del mediocampista es un hecho definitivo y no habrá tiempo que perder en su adaptación. El futbolista está citado este lunes por la mañana en las instalaciones de Esther Grande de Bentín (EGB) para unirse formalmente a los trabajos del plantel.

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Con este movimiento, la dirigencia íntima potencia su plantilla de cara al Torneo Clausura, asegurando una pieza clave que llega con ritmo de competencia. Los hinchas blanquiazules esperan que el habilidoso volante mantenga su nivel para asegurar el camino hacia el título nacional.

DATOS CLAVE

Cristian Neira regresa a Alianza Lima para el Torneo Clausura desde Atlético Grau.

Pablo Guede pidió el retorno inmediato del mediocampista de 25 años.

Este lunes el jugador iniciará trabajos en Esther Grande de Bentín.