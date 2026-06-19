Jairo Concha está en la carpeta de Independiente del Valle y si la negociación avanza se vienen millones para Universitario.

Las grandes actuaciones de Jairo Concha con Universitario de Deportes empiezan a llamar la atención fuera del país y uno de los equipos que ya lo tiene en carpeta es Independiente del Valle, considerado uno de los proyectos deportivos más sólidos de Sudamérica.

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La posibilidad de una transferencia tomó fuerza luego de conocerse que el volante peruano figura entre los nombres que analiza el cuadro ecuatoriano para reforzar su plantel. Aunque Jairo Concha tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, Independiente del Valle no tendría intención de esperar a que quede libre y buscaría incorporarlo antes.

En ese escenario, Universitario tendría que sentarse a negociar una transferencia. Al contar todavía con vínculo vigente, el club crema mantiene el control de la operación y podría exigir una cifra importante para dejar salir a uno de sus futbolistas más destacados.

Además, el interés tiene un respaldo adicional. La empresa VIBRA, que representa a Jairo Concha, ya concretó recientemente el pase de Jesús Pretell desde Sporting Cristal hacia Liga Deportiva Universitaria de Quito, lo que demuestra que existe una conexión activa con el mercado ecuatoriano.

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Jairo Concha festejando uno de sus goles con Universitario. (Foto: Liga 1)

La cifra que podría recibir Universitario por Jairo Concha

Según el portal especializado Transfermarkt, Jairo Concha tiene actualmente un valor de mercado de 1,60 millones de euros, la cotización más alta de toda su carrera profesional. Por ello, una eventual negociación podría moverse alrededor de ese monto, aunque también podría incluir bonos por objetivos, porcentajes de futura venta o variables deportivas.

Si Independiente del Valle decide avanzar formalmente por el mediocampista, Universitario tendría la posibilidad de obtener una suma importante para sus arcas. Más allá de que todavía no existe una oferta oficial, el interés ecuatoriano confirma que el nivel mostrado por Jairo Concha en la Liga 1 y con la Selección Peruana comienza a generar un impacto internacional que podría traducirse en una de las operaciones más relevantes del mercado peruano en el 2026.

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El plantel de Universitario con Jairo Concha en la previa del partido ante Alianza Lima en el Monumental y por el Torneo Apertura 2026. (Foto: Liga 1)

Los números de Jairo Concha con Universitario en el Torneo Apertura 2026

Jairo Concha jugó 13 partidos como titular de un total de 15 durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. Durante esos 1127 minutos acumuló 2 goles, 5 asistencias y 7.56 como puntuación por parte de Sofascore.

¿Cuánto dinero gana Jairo Concha en Universitario?

Jairo Concha tiene un salario de 15 mil dólares mensuales en Universitario, lo que equivale a unos 180 mil dólares anuales, según Top Mercato.

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Datos claves

Jairo Concha interesa como posible refuerzo para el club ecuatoriano Independiente del Valle.

El volante nacional mantiene contrato vigente con Universitario hasta diciembre del año 2026.

El mediocampista peruano está cotizado actualmente en 1,60 millones de euros por Transfermarkt.