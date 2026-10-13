Alianza Lima recibe una buena noticia pensando en el partido contra Atlético Grau por la Liga 1

Desde Alianza Lima han recibido una novedad importante, para su próximo duelo. Ante Atlético Grau por Liga 1, tienen una actualización buena.

Alianza Lima afronta la recta final del Torneo Clausura con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el título nacional. En la previa de la fecha 12, el cuadro blanquiazul recibió una novedad favorable desde el campamento rival, según la información compartida por el periodista Marcello Merizalde.

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El equipo íntimo se medirá este sábado ante Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva. Los victorianos llegan enfocados en hacer respetar la localía ante un oponente que suele complicar de visitante.

Alianza Lima prepara el partido contra Atlético Grau. (Foto: X).

Una baja clave para Atlético Grau vs. Alianza Lima

Sin embargo, el cuadro piurano no podrá contar con uno de sus referentes ofensivos para la visita a La Victoria. El delantero Raúl Ruidíaz padece molestias en la zona lumbar y quedó completamente descartado.

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La baja de la “Pulga” representa una noticia muy positiva para la zaga victoriana de cara al planteamiento táctico. El atacante siempre ha sido una amenaza constante para las defensas rivales por su movilidad y jerarquía.

El factor del clásico aparte para Raúl Ruidíaz

Además, su presencia siempre le sumaba un condimento especial a este tipo de compromisos. Por su fuerte representación e identificación con Universitario de Deportes, Ruidíaz solía jugar un clásico aparte ante los íntimos.

El presente del delantero en el Torneo Clausura ha estado seriamente condicionado por constantes problemas físicos. En lo que va del certamen, el experimentado artillero apenas disputó 6 encuentros y solo fue titular en tres ocasiones.

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Sequía goleadora y la oportunidad para Alianza Lima

A esto se le suma una sequía goleadora considerable que arrastra el atacante en el campeonato local. Su último gol anotado en la Liga 1 se registró hace casi cinco meses, cuando le convirtió de visita a Universitario de Deportes.

Con esta importante ausencia confirmada, Alianza Lima buscará aprovechar la ventaja para asegurar tres puntos vitales en Matute. El duelo está programado para este sábado en la capital desde las (8:30 PM – HORA PERUANA), donde el local intentará mantener su firmeza en casa.

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