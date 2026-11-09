Eryc Castillo sorprendió a todos en Alianza Lima: con esta afirmación sobre si continuará o no

Eryc Castillo volvió a ser clave en Alianza Lima tras anotar el 1-1 definitivo frente a Los Chankas en Andahuaylas. El delantero ecuatoriano convirtió en una plaza complicada de la altura y confirmó el buen momento futbolístico que atraviesa con la camiseta blanquiazul.
Eryc Castillo conversó sobre su futuro deportivo
Sin embargo, al término del encuentro la atención se trasladó hacia su futuro contractual dentro del club victoriano. Ante la consulta de la prensa sobre su continuidad en Matute, “La Culebra” dejó una respuesta que abrió la expectativa entre los hinchas.
Eryc Castillo la figura de Alianza Lima en Andahuaylas contra Los Chankas. (Foto: X).
Con una sonrisa y bastante tranquilidad, el atacante prefirió no dar una postura definitiva frente a los micrófonos. Sus declaraciones buscaron bajar la tensión mediática mientras se define su permanencia en el equipo.
La declaración de Eryc Castillo sobre su futuro
En conversación con Jax Latin Media, el futbolista evitó dar detalles concretos sobre las negociaciones, pero dejó en claro que mantiene la calma.
“Tranquilo muchachos, después se van a enterar. Sigo con humildad y trabajo. Con trabajo vamos a dejar a Alianza Lima donde debe estar”, afirmó el delantero ecuatoriano.
Su grupo empresarial busca una buena oferta
Aunque el jugador no dio precisiones sobre su renovación, se conoce que su grupo empresarial ya viene gestionando las opciones para las próximas semanas.
La representación del atacante trabaja en una propuesta que resulte atractiva tanto para el futbolista como para Alianza Lima. El objetivo de los agentes es lograr un acuerdo económico conveniente para ambas partes y sin conflictos.
Castillo se ha transformado en una de las figuras principales del plantel victoriano en la presente temporada. Por ello, la directiva blanquiazul buscará asegurar la permanencia de una de sus piezas ofensivas más importantes.
DATOS CLAVE
- 1-1 definitivo anotó Eryc Castillo para Alianza Lima frente a Los Chankas en Andahuaylas.
- Jax Latin Media conversó con el atacante ecuatoriano sobre su futuro contractual en Matute.
- Grupo empresarial de Castillo gestiona propuestas económicas para su renovación con Alianza Lima.